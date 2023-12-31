Курс долара після свят — скільки коштуватиме валюта у січні

Американська валюта. Фото: Unplush

Національний банк України (НБУ) на початку 2024 року продовжить надалі впливати на валютний ринок. Після свят очікується подальше ослаблення гривні.

Про це йдеться у прогнозі дилера департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антона Курінного.

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Ситуація на валютному ринку

За його словами, після свят на міжбанківському ринку курс американської валюти може становити 37,70-38,50 грн/долар, на готівковому ринку — вище на 50-60 копійок.

На початку року також очікується посилення попиту на валюту, ймовірний менший приплив експортної валютної виручки. Це змушуватиме Національний банк брати більш активну участь у торгах на міжбанку.

Експерт зазначає, що Нацбанк підтримуватиме стратегію "гнучкого курсу", поступово послаблюватиме національну валюту. Регулятор займатиме то більш активну, то більш пасивну роль продавця валюти на міжбанку з метою зниження спекулятивних настроїв. З огляду на це, Нацбанк стане дещо непередбачуваним для учасників валютного ринку.

"Очікуємо на торги в коридорі 37,70-38,50 грн/долар", — йдеться у прогнозі Антона Курінного.

Який зараз курс долара в Україні

За інформацією порталу Мінфін, в обмінних пунктах долар купують по 39,00 грн (+0,05), продають по 39,50 грн (+0,70). Євро у купівлі коштує 42,90 грн (+0,30), у продажу — 43,45 грн (+0,55).

Водночас, офіційний курс Національного банку України:

долар — 38,00 (+0,02);

євро — 41,99 (-0,21).

Курс на готівковому ринку

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк запроваджує низку пом'якшень, які торкнуться бізнесу та простих українців. Зокрема, нововведення спростять доступ до міжнародної грошової допомоги.

Також ми писали, що у Нацбанку розповіли про зміни у порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів під час валютних фінансових операцій. Перелік підозрілих ознак розширили.