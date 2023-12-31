Курс долара після свят — скільки коштуватиме валюта у січні

НБУ стане непередбачуваним — що буде з доларом у січні
Національний банк України (НБУ) на початку 2024 року продовжить надалі впливати на валютний ринок. Після свят очікується подальше ослаблення гривні.
Про це йдеться у прогнозі дилера департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антона Курінного.
Ситуація на валютному ринку
За його словами, після свят на міжбанківському ринку курс американської валюти може становити 37,70-38,50 грн/долар, на готівковому ринку — вище на 50-60 копійок.
На початку року також очікується посилення попиту на валюту, ймовірний менший приплив експортної валютної виручки. Це змушуватиме Національний банк брати більш активну участь у торгах на міжбанку.
Експерт зазначає, що Нацбанк підтримуватиме стратегію "гнучкого курсу", поступово послаблюватиме національну валюту. Регулятор займатиме то більш активну, то більш пасивну роль продавця валюти на міжбанку з метою зниження спекулятивних настроїв. З огляду на це, Нацбанк стане дещо непередбачуваним для учасників валютного ринку.
"Очікуємо на торги в коридорі 37,70-38,50 грн/долар", — йдеться у прогнозі Антона Курінного.
Який зараз курс долара в Україні
За інформацією порталу Мінфін, в обмінних пунктах долар купують по 39,00 грн (+0,05), продають по 39,50 грн (+0,70). Євро у купівлі коштує 42,90 грн (+0,30), у продажу — 43,45 грн (+0,55).
Водночас, офіційний курс Національного банку України:
- долар — 38,00 (+0,02);
- євро — 41,99 (-0,21).
Курс на готівковому ринку
Що ще варто знати
Нагадаємо, Національний банк запроваджує низку пом'якшень, які торкнуться бізнесу та простих українців. Зокрема, нововведення спростять доступ до міжнародної грошової допомоги.
Також ми писали, що у Нацбанку розповіли про зміни у порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів під час валютних фінансових операцій. Перелік підозрілих ознак розширили.
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