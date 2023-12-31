Курс долара на 31 грудня — в Україні стрімко зростають ціни на валюту

Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) встановив новий історичний рекорд для офіційного курсу долара до кінця 2023 року. Зміни вартості американської валюти також відзначені в діяльності банків та обмінників.

Про це свідчать дані, опубліковані на порталі Національного банку України.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, за інформацією НБУ, на 31 грудня — 1 січня офіційний курс встановлено на такому рівні:

долар — 38,00 грн (+0,02);

євро — 41,99 грн (-0,21);

злотий — 9,67 грн (+0,06).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку України долар також здорожчав в ціні. У середньому коштує 38,89 гривні. У покупці — 38,13 гривні (+0,19), а під час продажу — 38,89 гривні (+0,25). Євро у купівлі — 41,95 гривні (+0,16), під час продажу — 43,06 гривні (+0,18).

Курс долара в банках. Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними з сайту Minfin, 31 грудня в обмінних пунктах долар купують по 38,99 грн (+0,44), продають по 39,60 грн (+0,80). Євро у купівлі коштує 42,90 грн (+0,30), у продажу — 43,60 грн (+0,70).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) на початку 2024 року продовжить надалі впливати на валютний ринок. Після свят очікується подальше ослаблення гривні.