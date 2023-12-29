Валютні операції — банки знову посилять перевірки

Американська валюта. Фото: Unplush

У Національному банку України (НБУ) розповіли про зміни у порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів під час валютних фінансових операцій. Перелік підозрілих ознак розширили.

Про це йдеться у відповідній постанові.

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Кому відмовлять у проведенні валютних операцій

Відповідно до постанови, регулятор збільшив кількість ознак щодо підозрілих валютних операцій, за якими фінустанови зможуть відмовляти у здійсненні валютних операцій.

Зокрема, серед нових ознак підозрілих фіноперацій — зміни чи додаткові умови до зовнішньоекономічних угод, що передбачають зміну термінів постачання товарів контрагентом-нерезидентом. Банк матиме право відмовити у такій валютній операції.

Другою новою ознакою, згідно з якою операція може вважатися підозрілою, є перевищення граничних термінів за розрахунками за експортом-імпортом на суму від 8 млн гривень, тобто 20 порогових сум для фінансового моніторингу.

Третім індикатором є фіксація упродовж року неодноразових платежів від контрагента-нерезидента на користь клієнтів фінустанови більш ніж 50 відсотків передоплати за фінансовими операціями імпорту товарів.

Як зазначають у НБУ, надалі залишаються чинними наступні фактори:

порушення термінів розрахунків за експорт-імпорт товарів;

створення заплутаних/штучних умов здійснення платежів;

наявність законодавчих обмежень із ввезення товарів в Україну.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.

Раніше ми писали, що Національний банк України зберігає стабільність курсу та переходить до управління гнучкістю обмінного курсу. Це сприятиме адаптивності економіки та фінансової системи, мінімізуючи накопичення ризиків.