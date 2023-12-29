Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Підозрілі валютні операції — Нацбанк попередив про зміни arrow

Підозрілі валютні операції — Нацбанк попередив про зміни

29 грудня 2023 11:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Валютні операції — банки знову посилять перевірки
Американська валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) розповіли про зміни у порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів під час валютних фінансових операцій. Перелік підозрілих ознак розширили.

Про це йдеться у відповідній постанові.

Читайте також:

Кому відмовлять у проведенні валютних операцій

Відповідно до постанови, регулятор збільшив кількість ознак щодо підозрілих валютних операцій, за якими фінустанови зможуть відмовляти у здійсненні валютних операцій.

Зокрема, серед нових ознак підозрілих фіноперацій — зміни чи додаткові умови до зовнішньоекономічних угод, що передбачають зміну термінів постачання товарів контрагентом-нерезидентом. Банк матиме право відмовити у такій валютній операції.

Другою новою ознакою, згідно з якою операція може вважатися підозрілою, є перевищення граничних термінів за розрахунками за експортом-імпортом на суму від 8 млн гривень, тобто 20 порогових сум для фінансового моніторингу.

Третім індикатором є фіксація упродовж року неодноразових платежів від контрагента-нерезидента на користь клієнтів фінустанови більш ніж 50 відсотків передоплати за фінансовими операціями імпорту товарів.

Як зазначають у НБУ, надалі залишаються чинними наступні фактори:

  • порушення термінів розрахунків за експорт-імпорт товарів;
  • створення заплутаних/штучних умов здійснення платежів;
  • наявність законодавчих обмежень із ввезення товарів в Україну.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.

Раніше ми писали, що Національний банк України зберігає стабільність курсу та переходить до управління гнучкістю обмінного курсу. Це сприятиме адаптивності економіки та фінансової системи, мінімізуючи накопичення ризиків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі