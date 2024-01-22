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Українські банки змінили валютний курс — що пропонують

22 січня 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс долара та євро на 22 січня — як змінились ціни на валюту
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Національний банк України (НБУ) затвердив офіційний курс валют на понеділок, 22 січня, на значно нижчому рівні порівняно з попереднім банківським днем. Оновили ціни на долар та  євро українські банки та обмінні пункти.

Про це свідчить інформація на порталі НБУ.

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Курс долара, євро та злотого

Як йдеться на порталі регулятора, на 22 січня затверджено курс іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 37,52 грн (-0,18);
  • євро — 40,84 грн (-0,17);
  • злотий — 9,36 грн (+0,04).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, валюта дешевшає на українському готівковому ринку. У середньому долар коштує 38,24 грн (-0,01). Купують американську валюту за 37,58 гривні (-0,19), продають — за 38,26 гривні (-0,11). Євро у купівлі коштує 40,94 гривні (-0,18), у продажу — 41,82 гривні (-0,17).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 22 січня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, 22 січня в обмінних пунктах долар та євро теж змінились у ціні. У купівлі долар становить 38,20 грн (+0,05), у продажу — 38,30 грн (0,00). Євровалюту купують за 41,60 грн (+0,05), продають — за 41,80 грн (+0,05).

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Нагадаємо, у Національному банку розповіли про зміни у порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів під час валютних фінансових операцій. Перелік підозрілих ознак розширили.

Також ми писали, що український бізнес очікує девальвації національної валюти у 2024 році. Деякі керівники підприємств фактично одностайні щодо рівня курсу долара.

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