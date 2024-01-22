Курс долара та євро на 22 січня — як змінились ціни на валюту

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) затвердив офіційний курс валют на понеділок, 22 січня, на значно нижчому рівні порівняно з попереднім банківським днем. Оновили ціни на долар та євро українські банки та обмінні пункти.

Про це свідчить інформація на порталі НБУ.

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Як йдеться на порталі регулятора, на 22 січня затверджено курс іноземних валют на такому рівні:

долар — 37,52 грн (-0,18);

євро — 40,84 грн (-0,17);

злотий — 9,36 грн (+0,04).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, валюта дешевшає на українському готівковому ринку. У середньому долар коштує 38,24 грн (-0,01). Купують американську валюту за 37,58 гривні (-0,19), продають — за 38,26 гривні (-0,11). Євро у купівлі коштує 40,94 гривні (-0,18), у продажу — 41,82 гривні (-0,17).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, 22 січня в обмінних пунктах долар та євро теж змінились у ціні. У купівлі долар становить 38,20 грн (+0,05), у продажу — 38,30 грн (0,00). Євровалюту купують за 41,60 грн (+0,05), продають — за 41,80 грн (+0,05).

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Нагадаємо, у Національному банку розповіли про зміни у порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів під час валютних фінансових операцій. Перелік підозрілих ознак розширили.

Також ми писали, що український бізнес очікує девальвації національної валюти у 2024 році. Деякі керівники підприємств фактично одностайні щодо рівня курсу долара.