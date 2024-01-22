Курс долара та євро на 22 січня — як змінились ціни на валюту

Українські банки змінили валютний курс — що пропонують
Національний банк України (НБУ) затвердив офіційний курс валют на понеділок, 22 січня, на значно нижчому рівні порівняно з попереднім банківським днем. Оновили ціни на долар та євро українські банки та обмінні пункти.
Про це свідчить інформація на порталі НБУ.
Курс долара, євро та злотого
Як йдеться на порталі регулятора, на 22 січня затверджено курс іноземних валют на такому рівні:
- долар — 37,52 грн (-0,18);
- євро — 40,84 грн (-0,17);
- злотий — 9,36 грн (+0,04).
Курс валют у банках
За даними сайту Kurs, валюта дешевшає на українському готівковому ринку. У середньому долар коштує 38,24 грн (-0,01). Купують американську валюту за 37,58 гривні (-0,19), продають — за 38,26 гривні (-0,11). Євро у купівлі коштує 40,94 гривні (-0,18), у продажу — 41,82 гривні (-0,17).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За інформацією порталу Minfin, 22 січня в обмінних пунктах долар та євро теж змінились у ціні. У купівлі долар становить 38,20 грн (+0,05), у продажу — 38,30 грн (0,00). Євровалюту купують за 41,60 грн (+0,05), продають — за 41,80 грн (+0,05).
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Нагадаємо, у Національному банку розповіли про зміни у порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів під час валютних фінансових операцій. Перелік підозрілих ознак розширили.
Також ми писали, що український бізнес очікує девальвації національної валюти у 2024 році. Деякі керівники підприємств фактично одностайні щодо рівня курсу долара.
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