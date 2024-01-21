Курс валют — що буде з доларом у січні

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До кінця січня ситуація на ринку валют багато в чому залежатиме від ролі Національного банку України. Наступного тижня, з 22 до 28 січня, курсові показники будуть залежати від обсягів та частоти валютних інтервенцій на міжбанку.

Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.

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Чи загрожують ринку валют стрімкі зміни

Експерт припускає, що валютному ринку навряд чи загрожуватимуть якісь стрімкі курсові зміни. На його думку, діятиме режим частих, але різноспрямованих змін без неочікуваних падінь чи навпаки — шалених злетів.

"Готівковий ринок відповідним чином реагуватиме на будь-які зміни на безготівковому ринку, адже саме тут формуються вектори можливих курсових змін", — сказав Лєсовий.

Він також нагадав, у НБУ достатній обсяг міжнародних валютних резервів (до 40 млрд доларів), щоб реалізовувати досить гнучку тактику на міжбанку.

Фактори впливу

Експерт зазначив, що окрім "фактору регулятора", ситуацію на валютному ринку формуватиме ще низка прямих та опосередкованих чинників, а саме:

Обсяг та своєчасність макрофінансової допомоги, щоб покрити левову частку бюджетних видатків (на 2024 рік Україні потрібно до 37 млрд доларів зовнішніх коштів);

Перебіг бойових дій;

Розвиток економіки: активізація всіх сфер економічної діяльності та відповідне зростання податкових надходжень;

Протидія і подолання наслідків ворожих обстрілів;

Нарощування експорту, а відтак збільшення валютного виторгу;

Настрої суспільства з найбільш значущих для країни питань.

Прогноз курсу валют на тиждень

Як прогнозує Тарас Лєсовий, з 22 по 28 січня основні показники ринку будуть такими:

Коридор курсових змін на міжбанку буде в межах 37,5-39 грн/долар та 40,5-42,5 грн/євро;

Різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку очікується на рівні 0,5-1 грн;

Курсові межі коливань на готівковому ринку перебуватимуть на рівні 38-40 грн/долар та 40-43 грн/євро.

"Таким чином, наступного тижня ситуація на валютному ринку навряд чи докорінним чином зміниться: від початку дії режиму "керованої гнучкості" саме міжбанк задає тон для готівкового ринку. Відтак курсові показники на готівковому ринку формуватимуться саме з огляду на безготівкові курси. Водночас ми не виключаємо, що на ринок можуть тиснути й інші фактори, дію та вплив яких прорахувати зараз вкрай важко", — резюмував експерт.

Курс долара, євро та злотого

За даними Нацбанку України, на 22 січня затвердили такі курси іноземних валют:

долар — 37,52 грн (-0,18);

євро — 40,84 грн (-0,17);

злотий — 9,36 грн (+0,04).

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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) менш активно виходив з валютними інтервенціями на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні протягом минулого тижня. Обсяги продажів зменшились на 116 млн доларів.