Курс доллара и евро на 22 января — как изменились цены на валюту

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил официальный курс валют на понедельник, 22 января, на более низком уровне по сравнению с предыдущим банковским днем. Обновили цены на доллар и евро украинские банки и обменные пункты.

Об этом свидетельствует информация на портале НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

Как говорится на портале регулятора, на 22 января утвержден курс иностранных валют на таком уровне:

доллар — 37,52 грн (-0,18);

евро — 40,84 грн (-0,17);

злотый — 9,36 грн (+0,04).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, валюта дешевеет на украинском наличном рынке. В среднем доллар стоит 38,24 грн (-0,01). Покупают американскую валюту за 37,58 гривны (-0,19), продают — за 38,26 гривны (-0,11). Евро в покупке стоит 40,94 гривны (-0,18), в продаже — 41,82 гривны (-0,17).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, 22 января в обменных пунктах доллар и евро тоже изменились в цене. В покупке доллар составляет 38,20 грн (+0,05), в продаже — 38,30 грн (0,00). Евровалюту покупают за 41,60 грн (+0,05), продают — за 41,80 грн (+0,05).

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Напомним, в Национальном банке рассказали об изменениях в порядке осуществления банками анализа и проверки документов в ходе валютных финансовых операций. Список подозрительных признаков расширили.

Также мы писали, что украинский бизнес ожидает девальвацию национальной валюты в 2024 году. Некоторые руководители предприятий фактически единодушны по отношению к уровню курса доллара.