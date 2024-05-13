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НБУ змінив курс долара — актуальна інформація

13 травня 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 14 травня — офіційний долар знову пішов на спад
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на готівковому ринку України дещо знизився. Національний банк України (НБУ) на 14 травня 2024 року теж опустив офіційний курс.

Про це свідчить інформація на порталі Нацбанку та моніторингових сайтах ситуації на валютному ринку.

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Так, регулятор встановив офіційні курси іноземних валют на наступному рівні:

  • долар — 39,62 грн (-0,10);
  • євро — 42,75 грн (-0,06);
  • злотий — 9,98 грн (+0,01).

Курс валют у банках

Як повідомляє портал Kurs, на готівковому ринку долар подешевшав. У середньому коштує у купівлі 39,45 грн (-0,02), у продажу — 39,97 грн (-0,02). Євровалюта коштує у купівлі — 42,38 грн (+0,01), у продажу — 43,11 грн (+0,01).

У держфінустанові "ПриватБанк" долар не змінився у ціні: у купівлі коштує 39,40 грн (0,00), під час продажу — 40,00 грн (0,00). Райффайзен Банк купує за 39,35 грн (-0,05), продає — за 39,88 грн (-0,06). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,45 грн (0,00), у продажу — 39,99 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, в обмінних пунктах долар коштує у купівлі — 39,95 грн (+0,12), у продажу — 40,05 грн (+0,10). Євро коштує під час купівлі 43,08 грн (+0,18), у продажу — 43,25 грн (+0,15).

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Нагадаємо, Національний банк минулого тижня збільшив продаж доларів на міжбанківському валютному ринку. У період з 6 по 10 травня обсяги продажів зросли на 26 млн доларів.

Також ми писали, що у Верховній Раді оцінюють зниження курсу національної валюти з початку 2024 року в межах норми. Девальвація гривні на 5,8% цілком відповідає плановому показнику, закладеному до Державного бюджету.

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