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Украинские банки изменили ставки по кредитам и депозитам

15 мая 2024 11:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Кредиты и депозиты в Украине — банки обновили ставки весной
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В апреле 2024 года украинские банки изменили ставки по кредитам и депозитам для населения. Они стали несколько ниже.

Такие данные обнародовала пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Новые ставки по кредитам

По информации Нацбанка, в среднем процентные ставки по новым кредитам финучреждений для населения в нацвалюте составили 34,4% годовых. Однако ставки снизились на 0,1 п.п.

 

кредиты банки
Источник: НБУ

В то же время объем кредитного портфеля банков для населения повысился на 2,1% — до 241 млрд гривен.

 

кредиты банки
Источник: НБУ

Новые ставки по депозитам

В апреле этого года в среднем процентные ставки финучреждений по новым депозитам в нацвалюте для населения составили 11,2% годовых. Это на 0,1 п.п. ниже против показателя месяц назад. В то же время, ставки по новым депозитам для граждан в валюте остались на уровне 1%.

 

банки депозиты
Источник: НБУ

По данным НБУ, объем депозитного портфеля банков для населения повысился на 1,6% до 1,096 трлн гривен. Показатель превысил уровень начала года, когда было 1,078 трлн гривен.

 

депозити
Источник: Минфин

Как известно, Национальный банк в конце апреля этого года решил снизить учетную ставку. Ее установили на уровне 13,5%.

 

депозити
Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в Нацбанке работают над дальнейшим смягчением валютных ограничений. Сейчас валютный ресурс в стране ограничен.

Также НБУ обнародовал данные по чистой прибыли после налогообложения, которую получили украинские банки с начала 2024 года. Финучреждениям удалось нарастить прибыль на 18% против аналогичного периода прошлого года.

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