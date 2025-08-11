Видео
Главная Финансы Украинки с инвалидностью получат гранты до 200 тыс. грн — детали

Украинки с инвалидностью получат гранты до 200 тыс. грн — детали

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 08:00
Выплаты для украинок с инвалидностью — что нужно знать о гранатовом проекте
Женщина держит денежные купюры в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинские женщины могут принять участие в грантовом конкурсе от общественной организации Fight For Right (Борьба за права) в августе 2025 года. В ее рамках можно будет получить 200 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба организации в соцсети Facebook.

Читайте также:

Что надо знать о грантовой программе для женщин

Речь идет о программе "Укрепление" в рамках проекта "Лидерство женщин с инвалидностью в общинах" при техподдержке "ООН Женщины в Украине" и финансовой поддержке "Женского фонда мира" и гуманитарной помощи ООН Women's Peace & Humanitarian Fund (WPHF).

Как отмечается, принять участие в программе могут девушки и женщины с инвалидностью, а также активистки, у которых есть идея, как сделать страну более доступной и инклюзивной.

В рамках грантового конкурса от Fight For Right женщины смогут получить 10 грантов по 200 тыс. грн для воплощения смелых инициатив (предоставят в два этапа: в сентябре-октябре этого года, в декабре 2025 — январе 2026-го).

Также проект предусматривает:

  • предоставление менторской помощи на всех этапах воплощения программы;
  • организацию обучения по развитию лидерского потенциала женщин.

Женщины должны подготовить инициативы, которые призваны:

  • повысить видимость и усилить роль девушек /женщин с инвалидностью в громадах;
  • решить проблемы, с которыми сталкиваются женщины и девушки с инвалидностью (адвокационные инициативы);
  • защищать права ветеранок с инвалидностью и женщин-переселенок и девушек с инвалидностью;
  • наладить сотрудничество с органами местной власти, чтобы усилить защиту прав людей с инвалидностью.

Как зарегистрироваться в программе

Все, кто желает принять участие в грантовой программе, должны подать соответствующую заявку до 15 августа 2025 года. Для этого необходимо заполнить специальную анкету.

Также, если принять участие в конкурсе хочет организация (юрлицо), то нужно прислать:

  • выписку/выписку из ЕГР;
  • устав организации;
  • решение о включении в реестр неприбыльных организаций;
  • паспорт и идентификационный код заявителя.

Детали программы можно узнать, отправив вопрос на адрес: m.kovalova@ffr.org.ua.

"Обязательным условием рассмотрения вашей заявки является прохождение и получение сертификата по онлайн курсу: "Быть себе целью" о лидерстве женщин и девушек с инвалидностью. Ваш сертификат просим добавлять к письму с грантовой заявкой", — сообщили организаторы.

Ранее мы писали, что украинцы, пострадавшие от войны, смогут получить поддержку по новому проекту "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине". Преимущество в программе будут иметь граждане с инвалидностью, пенсионеры, многодетные и одинокие родители.

Также мы рассказывали о том, что в рамках программы Emergency Appeal 2025 граждане, пострадавшие от войны, получат по 10,8 тыс. грн. Речь идет о тех, кто получил травмы от агрессии РФ или в семье есть погибшие из-за обстрелов.

выплаты финансовая помощь инвалидность деньги денежная помощь
