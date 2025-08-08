Виплати від Карітас — хто і де зможе взяти участь у новому проєкті

Жінка з дитиною на руках. Фото: УНІАН

Українські громадяни, нормальне життя яких порушила війна, можуть отримати підтримку в рамках нового проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні". У пріоритеті — особи з інвалідністю, люди похилого віку, багатодітні та самотні батьки.

Про це повідомляє благодійна організація "Карітас Харків" у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про новий проєкт з багатогалузевої допомоги

Як зазначають організатори, йдеться про запуск проєкту, покликаного забезпечити комплексною підтримкою вразливих категорій громадян та внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які постраждали від агресії РФ у Харківському регіоні.

"Проєкт "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні" реалізується Карітасом України та Карітасом Харків за щедрої підтримки американського народу", — йдеться у повідомленні.

Нова програма багатосекторної допомоги передбачає надання:

індивідуального супроводу від кризових менеджерів (починаючи від психосоціальної допомоги, завершуючи перенаправленням до інших організацій);

групових заходів в громадах, розрахованих на жінок, молодь та людей похилого віку (психоедукація/майстер-класи/культурні/спортивні події).

Також, проєкт передбачає виконання легких ремонтів житла, пошкодженого обстрілами, та видачу гігієнічних наборів за списками, наданими місцевою владою.

Хто пріоритетно отримає допомогу

За даними організації, підтримку отримають вразливі категорії громадян. А саме:

люди, які мають інвалідність або є в родині особи з інвалідністю;

громадяни з діагностованими важкими хворобами/члени домогосподарства з важкими захворюваннями;

самотні громадяни похилого віку (від 60 років)/родини, які складаються з двох літніх осіб, які не мають підтримки рідних;

самотні матері/батьки/опікуни неповнолітніх дітей;

багатодітні сім'ї (від трьох неповнолітніх дітей);

вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років.

Також юридичну та правову допомогу, інші послуги нададуть:

особам без основного джерела доходу;

тим, хто постраждав від насильства;

людям, які втратили документи у зв'язку з війною;

громадянам, які не зареєстровані в системі соцпослуг.

"Люди без вище зазначених критеріїв теж можуть брати участь в інтеграційних заходах, критерій вразливості тут необовʼязковий", — додали в організації.

Раніше ми писали, що ті, хто постраждав від війни, отримають виплати за проєктом Emergency Appeal 2025. Розмір становить 10,8 тис. грн.

Також ми повідомляли, що в одному з міст приймають заявки на грошову допомогу від World Food Programme та благодійного фонду "Янголи Спасіння". Виплати нададуть пенсіонерам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим.