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Головна Фінанси Українки отримають від Карітас 2 100 грн: що для цього треба

Українки отримають від Карітас 2 100 грн: що для цього треба

Ua ru
15 вересня 2026 13:00
Виплати від Карітас: де українським жінкам гарантують 2 100 грн допомоги
Жінки на одній із вулиціь в Україні. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року представники благодійного фонду "Карітас України" в одному з прифронтових регіонів надають новий вид фінансової підтримки для українських жінок. Програма передбачає видачу ваучерів із грошовими сумами, на які можна буде придбати медикаменти та вироби медичного призначення в аптеках.

Про те, де доступна допомога, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто з українок зможе отримати нову допомогу від Карітас 

За інформацією організаторів, скористатися можливістю оформлення вауачерів можуть деякі жінки Кам’янської громади Дніпропетровської області.

Згідно з умовами нової програми, допомога передбачена для двох категорій громадянок:

  • вагітних жінок;
  • матерів, які годують грудьми.

"Відкрито реєстрацію для вагітних жінок та мам, які годують грудьми. У межах допомоги можна отримати ваучер на ліки", — йдеться у повідомленні.

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Взяти участь у новій програмі підтримки можуть:

  • громадяни зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
  • зареєстровані жителі Кам’янської громади.

Що передбачає нова допомога для жінок

Як зазначається, у рамках підтримки майбутніх і молодих матерів благодійна організація надасть такі можливості:

  • ваучер на придбання ліків та медичних виробів;
  • консультацію з грудного вигодовування.

Зокрема, консультація дозволить розібратися з питаннями, які можуть виникати під час грудного вигодовування жінками: 

  • правильним прикладанням; 
  • режимом годування; 
  • лактацією;
  • іншими важливими моментами.

Передбачається, що кожен ваучер матиме номінал 2 120 грн.

Як зареєструватися на отримання допомоги та список документів

У разі, якщо жінки, які проживають у Кам’янській громаді Дніпропетровської області, відповідають умовам програми, для реєстрації потрібно підготувати:

  • рецепт лікаря у паперовому або роздрукованому електронному, не більше одного місяця;
  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • медичну картку вагітної;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • документ, що підтвердить соціальну вразливість (за наявності).

Обов’язковий попередній запис за номером телефону (Пн-Пт, 10:00-17:00): 050 697 87 74

Також подати заявку для реєстрації у новій програмі допомоги можна, заповнивши онлайн-форму.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про нову допомогу для ВПО у вигляді грантів до 88 000 грн. Вона доступна в одній із західних областей. У її рамках є можливість отримати кошти, якими можна оплатити освіту та перекваліфікацію для підвищення можливості працевлаштування під час війни. Іноземна гуманітарна організація працюватиме до 18 вересня 2026 року.    

Також Новини.LIVE писали, що у вересні деякі категорії людей з інвалідністю І-ІІІ групи зможуть подати заявки на допомогу у розмірі до 800 000 грн. Нині виплати призначаються та нараховуються за новими правилами. Для отримання допомоги треба звернутися до Пенсійного фонду або подати через е-портал фонду, надавши довідку від медичної комісії щодо групи інвалідності. 
 

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Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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