Выплаты от Каритас: где украинским женщинам гарантируют 2 100 грн помощи

Женщины на одной из улиц в Украине. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года представители благотворительного фонда "Каритас Украины" в одном из прифронтовых регионов предоставляют новый вид финансовой поддержки украинским женщинам. Программа предусматривает выдачу ваучеров с денежными суммами, на которые можно будет приобрести лекарства и изделия медицинского назначения в аптеках.

О том, где можно получить эту помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто из украинок сможет получить новую помощь от Каритас

По информации организаторов, воспользоваться возможностью оформления ваучеров могут некоторые женщины Каменской громады Днепропетровской области.

Согласно условиям новой программы, помощь предусмотрена для двух категорий граждан:

беременных женщин;

кормящих матерей.

"Открыта регистрация для беременных женщин и мам, кормящих грудью. В рамках помощи можно получить ваучер на лекарства", — говорится в сообщении.

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Принять участие в новой программе поддержки могут:

граждане со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

зарегистрированные жители Каменской громады.

Что предусматривает новая помощь для женщин

Как отмечается, в рамках поддержки будущих и молодых матерей благотворительная организация предоставит следующие возможности:

ваучер на приобретение лекарств и медицинских изделий;

консультацию по грудному вскармливанию.

В частности, консультация позволит разобраться с вопросами, которые могут возникать у женщин во время грудного вскармливания:

правильным прикладыванием;

режимом кормления;

лактацией;

другими важными моментами.

Предполагается, что каждый ваучер будет иметь номинал 2 120 грн.

Как зарегистрироваться для получения помощи и список документов

Если женщины, проживающие в Каменской громаде Днепропетровской области, соответствуют условиям программы, для регистрации необходимо подготовить:

рецепт врача в бумажном или распечатанном электронном виде, выданный не более одного месяца назад;

паспорт гражданина;

идентификационный код;

медицинскую карту беременной;

свидетельство о рождении ребенка;

документ, подтверждающий социальную уязвимость (при наличии).

Обязательная предварительная запись по телефону (пн–пт, 10:00–17:00): 050 697 87 74

Также подать заявку на регистрацию в новой программе помощи можно, заполнив онлайн-форму.

Ранее Новини.LIVE сообщали о новой помощи для ВПЛ в виде грантов до 88 000 грн. Она доступна в одной из западных областей. В ее рамках есть возможность получить средства, которыми можно оплатить образование и переквалификацию для повышения шансов на трудоустройство во время войны. Иностранная гуманитарная организация будет работать до 18 сентября 2026 года.

Также Новини.LIVE писали, что в сентябре некоторые категории людей с инвалидностью I–III группы смогут подать заявки на помощь в размере до 800 000 грн. В настоящее время выплаты назначаются и начисляются по новым правилам. Для получения помощи необходимо обратиться в Пенсионный фонд или подать заявку через электронный портал фонда, предоставив справку от медицинской комиссии о группе инвалидности.