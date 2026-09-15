Виплати для переселенців: хто і як може оформити грант до 88 000 грн

Людина передає кошти з рук в руки. Фото: Новини.LIVE.

До 18 вересня 2026 року в одній із західних областей працює іноземна гуманітарна організація "Людина в біді", що реалізує програму з надання фінансових грантів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У її рамках є можливість отримати кошти, які можна направити на оплату освіти, опанування нової професії, перекваліфікацію для отримання додаткових навичок, що підвищать можливість працевлаштування під час війни.

Про те, хто і як може оформити грант, розповідає видання Новини.LIVE.

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Де і кому з ВПО обіцяють допомогу на навчання

За інформацією організації, долучитися до проєкту фінансової підтримки можуть громадяни, які тимчасово проживають у Львівському регіоні та потребують коштів для оплати навчання новій професії чи перекваліфікації.

Конкурс з надання мікрогрантів у межах проєкту "Від навичок до успіху" відбувається за фінансової підтримки Чехії.

Нарахування коштів на навчання базуватиметься на основі тристоронньої угоди за участі ВПО, освітнього закладу та гуманітарної організації у два етапи:

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50% — нададуть до старту навчального процесу;

50% — після проходження навчання та за наявності документів про освітній курс.

Учасники зможуть самостійно обрати необхідний навчальний заклад, а формат допускається як дистанційний, так і очний.

Проте громадяни не зможуть отримати кошти на:

курс іноземних мов;

базову комп’ютерну грамотність;

езотеричні та псевдонаукові практики;

курс водіння, крім випадків, коли додаткова категорія/підвищення кваліфікації потрібні для працевлаштування.

Суми фінансових грантів та як подати заявку

Згідно з умовами програми, громадяни зможуть отримати грошову допомогу різних розмірів. Фактична сума гранту буде залежати від вартості навчання. Максимально обіцяють суму до 88 000 грн.

Також можливе надання разової фіндопомоги у розмірі до 13 000 грн на витрати, пов’язані з участю в навчанні (на проїзд, якщо необхідно їхати за межі населеного пункту).

ВПО, які бажають взяти участь у грантовій програмі, мають заповнити онлайн-заявку. Реєстрація триватиме до 18 вересня 2026 року.

Результат щодо надання гранту мають ухвалити протягом двох місяців з часу подання запиту.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що до 15 жовтня у 12 українських областях доступна реєстрація у програмі "Створення засобів для існування та можливостей для оптимізованих ринків" (BLOOM) за фінпідтримки британського уряду. У її рамках громадяни зможуть отримати грошову допомогу на ведення бізнесу під час війни. Мінімально можна оформити на власну справу 1 000 доларів.

Також Новини.LIVE писали, що у Харківській області можна отримати грошову допомогу, яка розрахована для підтримки фермерів та сільських домогосподарств. Виплати надають тим, хто втратив доступ до полів у зв'язку із замінуванням. Очікується, що такий вид підтримки дасть змогу організувати новий вид діяльності. Громадяни зможуть отримати суму до 3 000 доларів.