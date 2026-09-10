Виплати від Карітас: для осіб з інвалідністю та пенсіонерів доступна нова програма

Чоловік тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року в одному з прифронтових регіонів представництво "Карітас України", що входить в одну з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі, запустило новий вид грошової допомоги для осіб з інвалідністю, пенсіонерів та інших вразливих категорій громадян. Нині можна отримати фінансову підтримку на юридичні послуги.

Про те, хто і де може оформити новий вид допомоги, розповідають Новини.LIVE.

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Кому доступна нова грошова допомога від Карітас

Йдеться про запуск нового проєкту фінансової підтримки від організації "Карітас України" у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Він покликаний надати кошти на оплату послуг для громадян, які у складних життєвих ситуаціях під час війни потребують вирішення правових питань.

Проєкт "Грошова допомога та стійкість для України, фаза 4" втілюють за підтримки "Карітасу Швейцарії" та Швейцарської солідарності.

"У складних життєвих обставинах для вирішення правових питань люди можуть потребувати не лише консультації, а й додаткових витрат. Саме для цього передбачена грошова допомога на захист прав", — йдеться у повідомленні.

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За даними організаторів, грошову допомогу "на захист прав" зможуть отримати:

громадяни з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які належать до найбільш вразливих категорій, за умови, що дохід на одну особу за місяць в родині не досягає 8 647 грн;

місцеві мешканці, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок війни.

Пріоритетними будуть вразливі категорії населення. А саме:

Люди з інвалідністю I, II групи та особи з інвалідністю з дитинства; Самотні люди похилого віку віком 55+; Громадяни з важкими захворюваннями; Багатодітні сім’ї; Самотні мати або батько, а також опікуни неповнолітніх дітей; Вагітні жінки або жінки, яка годують дітей віком до трьох років; Родини з низьким рівнем доходу; Особи та сім’ї без стабільного доходу; Громадяни, які постраждали від насильства; Особи та сім’ї, які втратили житло внаслідок війни; Громадяни без постійного місця проживання; Родини зниклих безвісти осіб; Особи, які потребують соцпослуг, але з різних причин їх не отримують; Цивільні полонені; Родини, які втратили годувальника через збройну агресію; Цивільні, які втратили здоров’я через війну.

На що можна витратити та куди звертатися за виплатами

Згідно з умовами програми, грошову допомогу можна використати для покриття витрат, що пов’язані виключно із захистом та відновленням прав:

судовий збір;

технічну документацію;

нотаріальні послуги;

послуги держареєстратора;

послуги у сфері держреєстрації актів цивільного стану;

послуги Держміграційної служби.

Громадян, які опинилися у складній життєвій ситуації та потребують допомоги із захистом своїх прав, запрошують звернутися до фахівців організації. Вони оцінять ситуацію та проінформують про можливості допомоги.

Уточнити деталі можна за такими номерами телефонів гарячої лінії:

068-175-78-08;

050-081-00-69.

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