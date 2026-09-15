Виплати для людей з інвалідністю: кому можуть нарахувати до 800 000 грн у вересні

Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 році деякі категорії громадян, які мають інвалідність І-ІІІ групи, зможуть оформити грошову допомогу до 800 000 грн. Відповідні виплати призначають та нараховують за новими правилами, завдяки чому розраховувати на підтримку зможе більша кількість громадян та мати більше прав.

Про те, кому можуть виплатити одноразову допомогу, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто з громадян з інвалідністю отримає разову допомогу

У 2026 році уряд посилив державну підтримку людей з інвалідністю, надавши більше прав на нарахування грошової допомоги у розмірах від 200 000 до 800 000 грн. Її нараховують:

Працівникам операторів критичної інфраструктури/філій/представництв;

Особам, які постраждали, працюючи на критичній інфраструктурі, незалежно від реєстрації.

Питання фіндопомоги тепер регулюють оновлення у законі "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, держслужбовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії РФ проти України".

Зміни та суми одноразових виплат у 2026 році

Згідно з правилами, Пенсійний фонд України (ПФУ) нарахує працівникам, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури, такі суми виплат:

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Для осіб з інвалідністю І групи — 800 000 грн; Для осіб з інвалідністю ІІ групи — 500 000 грн; Для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 200 000 грн.

Також фонд надає 1 млн грн для рідних загиблого (померлого), який працював на об'єкті критичної інфраструктури.

Нові правила передбачають нарахування виплати інакше, оскільки нині немає значення, де громадянин працював чи перебував у трудових відносинах з підприємством. До цього ті, хто був у відрядженнях, не мав право на допомогу.

Також тепер надається різниця між раніше наданою та новою сумою, якщо було змінено групу інвалідності. У разі, якщо після повторного медогляду лікарі встановлять вищу групу інвалідності, то передбачена доплата. До цього надавались сталі суми навіть у разі зміни групи.

Збільшився термін для звернення за призначенням допомоги. Раніше подавати заявки дозволялось упродовж трьох років, а нині — весь період воєнного стану та ще три роки після його завершення.

Запроваджена єдина форма заяви як для первинного звернення, так і для нарахування доплати.

Збільшили коло претендентів на частку такої допомоги: зараз її також надають повнолітнім працездатним дітям загиблих, які оримують освіту, до 23 років.

Як оформити грошову допомогу

Для нарахування Пенсійним фондом допомоги, необхідно:

написати заяву у відділенні ПФУ або подати через е-портал фонду;

зібрати документи з підтвердженням факту поранення/каліцтва/загибелі на підприємстві критичної інфраструктури;

надати довідку від медкомісії щодо групи інвалідності.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у вересні стартувала реєстрація на отримання грантів для вразливих груп людей, які проживають в Одеському регіоні. У пріоритеті — внутрішньо переміщені особи. Програма покликана підтримати у започаткуванні та розвитку власної справи. Максимально громадяни можуть розраховувати на гранти у розмірі до 78 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали про фінансову допомогу від організації UNHCR Ukraine. Вона доступна для реєстрації громадян, які проживають у Запоріжжі. Згідно з програмою, ті, хто постраждав через війну, отримають кілька видів виплат. Суми залежатимуть від терміну переміщення: 10 800 або 12 300 грн.