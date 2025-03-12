Міжнародні виплати в шести областях — хто отримає допомогу у березні

Фіндопомога у 134 тис. грн — де доступна грантова підтримка
У березні 2025 року у шести українських регіонах громадяни зможуть отримати міжнародну грантову підтримку. В рамках проєкту "Зміцнення громад та підвищення стійкості вразливих груп населення по всій Україні" виплатять до 134 тис. грн.
Про це йдеться у повідомленні організаторів програми.
Умови грантової програми допомоги
Як зазначається, кошти будуть доступні мешканцям західних регіонів від Міжнародної гуманітарної організації "Help", яка працює у понад 20 країнах світу і проєкти охоплюють 8 млн людей. Допомога передбачена для підприємців, котрі постраждали через війну.
"Міжнародна гуманітарна організація Help – Hilfe zur Selbsthilfe в Україні реалізує проєкт "Зміцнення громад та підвищення стійкості вразливих груп населення по всій Україні", — повідомляють організатори.
Гранти будуть доступні для бізнесу в таких областях:
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Волинська;
- Львівська;
- Хмельницька;
- Чернівецька.
Проєкт торкнеться мікро та малих підприємств для підтримки ремісничих та сервісних бізнесів. А саме: бджільництво, виробництво прикрас, гончарство, кераміка, столярство, надання клінінгових послуг, ландшафтних послуг, фітнес-послуг, послуг з догляду за тваринами, ремонтних послуг.
Як зареєструватися на допомогу
Всі охочі взяти участь у конкурсі мають надати про себе певну інформацію, заповнивши спеціальну онлайн-форму.
Передбачені такі етапи відбору кандидатів:
- оцінка бізнес-плану відповідно до наданих документів та інформації;
- співбесіда з кандидатом.
В рамках програми українцям виплатять до 134 тис. грн (3 тис. євро) допомоги.
"Проєкт планує підтримати підприємців, які мають реалістичні та стійкі бізнес-ідеї для відновлення або розвитку своєї економічної діяльності. Мікрогрант (грант у грошовому еквіваленті) включає надання цільової благодійної допомоги на закупівлю обладнання та матеріалів, загальна сума якої становить до 3 тис. євро у грошовому еквіваленті у гривні на момент переказу по курсу НБУ", — йдеться у повідомленні.
Деталі щодо грантової програми можна уточнити в організаторів, надіславши лист на е-пошту.
Раніше ми розповідали, що в Україні стартувала програма підтримки підприємництва. В її рамках грошову допомогу у майже 180 тис. грн нададуть на навчання та розвиток бізнесу.
Також писали про те, що уряд оновив правила щодо грошової допомоги для волонтерів та їхніх родин. Тепер Міністерство у справах ветеранів здійснюватиме виплати самостійно.
Читайте Новини.LIVE!