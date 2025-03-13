Выплаты для украинок — в двух регионах доступны выплаты в 80 тыс. грн

Женщина достает гривны из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительный фонд "Женские возможности в Украине" открыл онлайн-регистрацию на получение денежной помощи. К участию в конкурсе приглашают украинок, которые планируют развивать предпринимательскую деятельность.

Об этом информирует пресс-служба организации в соцсети Facebook.

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Как отмечается, проект помощи женщинам реализуют при поддержке The Jewish Federations of North America. Он охватит два региона:

Житомирский;

Черниговский.

Приобщиться к конкурсу мини-грантов до 80 тыс. гривен могут женщины, которые имеют бизнес и желают укреплять и развивать собственное дело даже во время войны. Среди условий:

продолжительность предпринимательской деятельности не менее шести месяцев;

достаточные финансовые показатели бизнеса: стабильность, прибыльность, есть рабочие места, проведена релокация бизнеса;

целесообразность плана расширения бизнеса и актуальность самой идеи;

возможность софинансирования проекта.

Также будут оценивать влияние бизнеса на развитие региона. Речь идет об обеспечении не менее одного нового рабочего места в течение года, реализация соцпроектов, поддержка малообеспеченных, переселенцев или многодетных семей путем предоставления бесплатных услуг и товаров, поддержка украинских товаропроизводителей.

Кроме того, важным аспектом в праве на участие в конкурсе будет оценка инновационности и креативности подходов в развитии бизнеса.

Объявление. Источник: БФ "Женские возможности"

Как женщинам зарегистрироваться в конкурсе

По словам организаторов, подавать заявки на участие в программе БФ "Женские возможности в Украине" можно по 7 апреля 2025 года.

Для этого необходимо внести информацию в специальную онлайн-форму.

Консультации по условиям конкурса доступны:

по номеру телефона: (067) 801-73-85;

email: yulia.kozak@wo-ua.org.

The Jewish Federations of North America (JFNA) охватывает до 400 независимых еврейских общин, которые ежегодно собирают и распределяют средства через благотворительные программы для социальной поддержки граждан.

Напомним, для жителей Сумщины открыли регистрацию на выплату денежной помощи в сумме 10,8 тыс. грн. Деньги выплатит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Также мы рассказывали о проекте для предпринимателей, у которых есть реалистичные и устойчивые бизнес-идеи на восстановление или развитие экономической деятельности. В рамках этой программы выплатят до 134 тыс. грн (3 тыс. евро) помощи.