Виплати від УВКБ ООН — хто ще може зареєструватись у березні

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкрило реєстрацію на фіндопомогу для переселенців у Сумській області. Гроші у березні 2025 року зможуть оформити лише кілька категорій громадян.

Про це інформує Telegram-канал представників УВКБ ООН.

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Виплати у березні поточного року отримають мешканці Конотопської громади. Допомогу Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надасть виключно вразливим категоріям громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які постраждали через російську агресію:

якщо ВПО перемістились протягом останніх пів року;

якщо громадяни після виїзду повернулися додому з інших областей чи з-за кордону від 24.02.2022 року.

Подати заявки на фіндопомогу зможуть лише деякі родини. А саме:

у разі, якщо до цього не отримували міжнародну фінансову допомогу;

якщо дохід менший за 5,4 тис. грн на одну людину в родині;

у сім'ї є неповнолітні діти та люди похилого віку, є хтось один з батьків;

у домогосподарстві особи похилого віку виховують малолітніх дітей;

у сім'ї є важкохвора особа, чи з інвалідністю.

У разі підтвердження права на допомогу кожній людині в родині призначать по 10,8 тис. грн.

Де відбуватиметься реєстрація на виплати від УВКБ ООН

Реєстрація відбудеться за номером телефону пункту збору даних у м. Суми.

"До уваги мешканців Конотопської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Конотоп на 14 березня 2025 (п'ятниця), реєстрація відбувається за номером телефону", — йдеться у повідомленні.

Громадяни можуть подати заявку та уточнити свій номер в черзі, зателефонувавши за номером: 063 182 68 38 (пн-пт: 9:00 — 16:00).

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