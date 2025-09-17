Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Головна Фінанси Українки можуть отримати гранти у майже 5 тис. доларів — деталі

Українки можуть отримати гранти у майже 5 тис. доларів — деталі

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 11:00
Виплати для українок до 5 тис. доларів — які умови нової грантової програми
Іноземна валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Українські жінки-фермерки з сільської місцевості мають можливість подавати заявки на грантову програму Міжнародної науково-технологічної сільськогосподарської компанії Corteva Agriscience. Реєстрація триватиме до 30 вересня 2025 року.

Про це йдеться на порталі компанії.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про програму для жінок-фермерок 

Як зазначається, програма TalentA спрямована на підтримку талановитих сільських жінок-фермерок та поліпшення ситуації із продовольчою безпекою громад під час війни.

Програму заснували у 2019 році в Іспанії, а наступного року її реалізували в Україні та інших країнах Європи. Нині інституційним партнером програми є Міністерство аграрної політики.

"Участь у Програмі є безкоштовною, але її мета — дати знання та ідеї саме тим, хто прагне розвитку та вдосконалення", — пояснюють організатори.

Учасниці ініціативи отримають доступ до інформації, що дозволить гарантувати життєздатність бізнесу у воєнних умовах відповідно до сучасних практик сталого розвитку.

Також українки зможуть долучитися до конкурсу з надання грантів для нарощення переробки агропродукції та виробництва готових харчових продуктів.

Правила реєстрації у грантовій програмі

Жінки, які бажають взяти участь в освітньо-грантовій програмі, можуть подавати заявки до 30 вересня 2025 року. Для цього необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Очікується, що результати відбору оприлюднять на офіційних ресурсах програми до 13 жовтня. Тих, хто пройде відбір, особисто повідомлять про результати через електронну пошту, вказану в заявці на участь.

Надалі відбудеться освітній курс в навчальному онлайн-хабі, що триватиме у період з 15 жовтня 2025 до 28 лютого 2026 року.

Учасницям будуть доступні щонайменше 60% лекцій обов’язкової частини навчального онлайн-хабу. Наприкінці отримають Сертифікат про участь в освітній програмі. Максимальний розмір одного гранту становитиме 200 тис. грн (4,82 тис. доларів). 

Грантову програму реалізують у партнерстві з GlobalGiving.  

Раніше ми писали про програму фіндопомоги на оренду житла. Йдеться про надання компенсацій для внутрішньо переміщених осіб від УВКБ ООН. 

Також ми розповідали про те, що восени українці отримають фінансові гранти на зимовий період. Зокрема, кошти надає "Карітас Полтава". 

виплати гроші фермери бізнес грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації