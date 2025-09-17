Виплати для українок до 5 тис. доларів — які умови нової грантової програми

Іноземна валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Українські жінки-фермерки з сільської місцевості мають можливість подавати заявки на грантову програму Міжнародної науково-технологічної сільськогосподарської компанії Corteva Agriscience. Реєстрація триватиме до 30 вересня 2025 року.

Про це йдеться на порталі компанії.

Детальніше про програму для жінок-фермерок

Як зазначається, програма TalentA спрямована на підтримку талановитих сільських жінок-фермерок та поліпшення ситуації із продовольчою безпекою громад під час війни.

Програму заснували у 2019 році в Іспанії, а наступного року її реалізували в Україні та інших країнах Європи. Нині інституційним партнером програми є Міністерство аграрної політики.

"Участь у Програмі є безкоштовною, але її мета — дати знання та ідеї саме тим, хто прагне розвитку та вдосконалення", — пояснюють організатори.

Учасниці ініціативи отримають доступ до інформації, що дозволить гарантувати життєздатність бізнесу у воєнних умовах відповідно до сучасних практик сталого розвитку.

Також українки зможуть долучитися до конкурсу з надання грантів для нарощення переробки агропродукції та виробництва готових харчових продуктів.

Правила реєстрації у грантовій програмі

Жінки, які бажають взяти участь в освітньо-грантовій програмі, можуть подавати заявки до 30 вересня 2025 року. Для цього необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Очікується, що результати відбору оприлюднять на офіційних ресурсах програми до 13 жовтня. Тих, хто пройде відбір, особисто повідомлять про результати через електронну пошту, вказану в заявці на участь.

Надалі відбудеться освітній курс в навчальному онлайн-хабі, що триватиме у період з 15 жовтня 2025 до 28 лютого 2026 року.

Учасницям будуть доступні щонайменше 60% лекцій обов’язкової частини навчального онлайн-хабу. Наприкінці отримають Сертифікат про участь в освітній програмі. Максимальний розмір одного гранту становитиме 200 тис. грн (4,82 тис. доларів).

Грантову програму реалізують у партнерстві з GlobalGiving.

