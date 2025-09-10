Гроші від Карітас — кому з українців нададуть допомогу на зиму

Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вересні 2025 року українці можуть взяти участь у програмі з надання фінансових грантів на зимовий період. Зокрема, таку можливість надає надасть благодійний фонд "Карітас Полтава" за фінансової підтримки міжнародної гуманітарної агенції католицької громади США Catholic Relief Services.

Про це інформує пресцентр фонду у Facebook.

Хто зможе отримати виплати на зиму від Карітас

Йдеться про реалізацію проєкту під назвою "Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні", в рамках якого фіндопомога доступна у Полтавській області. Виплати отримають домогосподарства у Зінківській та Полтавській тергромадах.

"Карітас Полтава за підтримки CRS Catholic Relief Services розпочинає реєстрацію на надання фінансової допомоги на оплату комунальних послуг у зимовий період 2025/2026 років", — повідомили організатори.

Кошти нададуть тим, хто має одну з наступних категорій вразливостей:

особа з інвалідністю (перша та друга групи/встановлена інвалідність з дитинства);

громадяни похилого віку (понад 65 років);

самотні матері, батьки чи опікуни неповнолітніх дітей;

вагітні жінки чи годуючі матері з дітьми до трьох років;

матері/батьки прийомних малолітніх дітей;

люди з тяжкими хворобами (потрібні гроші на лікування);

багатодітна родина (понад троє неповнолітніх дітей).

Також важливо те, чи не отримував раніше заявник подібну допомогу від інших українських чи іноземних організацій.

Потрібна наявність у внутрішніх переселенців відповідного статусу після 24 лютого 2022 року. Рівень доходу не повинен перевищувати 6,16 тис. грн на одну особу.

Оголошення. Джерело: БФ "Карітас Полтава"

Як долучитися до програми допомоги

Жителі вищевказаних громад Полтавської області повинні підготувати пакет документів для реєстрації. Зокрема:

паспорт та ідентифікаційний код;

довідка ВПО;

номер банківського рахунку ІBAN;

документ з підтвердженням категорії вразливості.

Всі деталі про участь у програмі можна дізнатися, звернувшись за контактами:

телефон: +38(050)3055080;

гаряча лінія: 0 800 336 734 (Пн-Пт з 09:30 до 16:00);

е-пошта: feedback@caritas.ua.

