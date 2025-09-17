Выплаты для украинок до 5 тыс. долларов — какие условия новой грантовой программы

Иностранная валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинские женщины-фермерши из сельской местности имеют возможность подавать заявки на грантовую программу Международной научно-технологической сельскохозяйственной компании Corteva Agriscience. Регистрация продлится до 30 сентября 2025 года.

Об этом говорится на портале компании.

Подробнее о программе для женщин-фермеров

Как отмечается, программа TalentA направлена на поддержку талантливых сельских женщин-фермеров и улучшение ситуации с продовольственной безопасностью громад во время войны.

Программу основали в 2019 году в Испании, а в следующем году ее реализовали в Украине и других странах Европы. Сейчас институциональным партнером программы является Министерство аграрной политики.

"Участие в Программе является бесплатным, но ее цель — дать знания и идеи именно тем, кто стремится к развитию и совершенствованию", — объясняют организаторы.

Участницы инициативы получат доступ к информации, которая позволит гарантировать жизнеспособность бизнеса в военных условиях в соответствии с современными практиками устойчивого развития.

Также украинки смогут присоединиться к конкурсу по предоставлению грантов для наращивания переработки агропродукции и производства готовых пищевых продуктов.

Правила регистрации в грантовой программе

Женщины, желающие принять участие в образовательно-грантовой программе, могут подавать заявки до 30 сентября 2025 года. Для этого необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

Ожидается, что результаты отбора обнародуют на официальных ресурсах программы до 13 октября. Тех, кто пройдет отбор, лично уведомят о результатах через электронную почту, указанную в заявке на участие.

В дальнейшем состоится образовательный курс в учебном онлайн-хабе, который продлится в период с 15 октября 2025 до 28 февраля 2026 года.

Участницам будут доступны не менее 60% лекций обязательной части учебного онлайн-хаба. В конце получат Сертификат об участии в образовательной программе. Максимальный размер одного гранта составит 200 тыс. грн (4,82 тыс. долларов).

Грантовую программу реализуют в партнерстве с GlobalGiving.

