Фінансова допомога від УВКБ ООН — де доступні виплати для ВПО

Фінансова допомога від УВКБ ООН — де доступні виплати для ВПО

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 08:00
Виплати для ВПО — де діє програма фіндопомоги на оренду житла
Українська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2025 року українці можуть пройти реєстрацію на отримання грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на оренду житла. Такою можливістю можуть скористатися жителі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області.  

Про це йдеться в повідомленні, поширеному пресцентром організації у Telegram.

Читайте також:

Детальніше про програму фіндопомоги на оренду житла

Йдеться про фінансову допомогу на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Компенсації УВКБ ООН надає через благодійний фонд "Право на захист". 

Учасниками програми можуть стати переселенці, які проживають: 

  • в місцях тимчасового проживання, що включені до переліку, відповідно до постанови Кабінету міністрів №930;
  • в місцях тимчасового проживання, що не пристосовані для тривалого проживання переселенців (дитсадки, школи, медзаклади) і загрожує розформування;
  • у модульних містечках;
  • в орендованому житлі з поганими умовами або загрожує виселення.

Згідно з умовами програми, учасникам нададуть юридичні та кар'єрні консультації, а також кошти на оренду житла на шість місяців. 

Як подати заявку на участь у програмі

Наразі триває збір БФ "Право на захист" інформації для реєстрації у проєкті з надання коштів на оренду житла. Всі охочі мають пройти спеціальне опитування. При цьому факт участі в анкетуванні не передбачає автоматичної реєстрації у програмі допомоги.

 "Увага! Обов'язковою умовою участі буде стратегія виходу з програми. Усі учасники повинні бути спроможними оплачувати приватну оренду житла наприкінці періоду підтримки. Для цього потрібно мати  план наступної активності для набуття спроможності оплачувати оренду", — повідомляють організатори.

Заявники мають самостійно знайти собі житло для проживання та оплатити перші два місяці оренди. Надалі відповідні витрати компенсують.

Раніше ми писали, що в Україні триває реєстрація на участь у програмі з надання фіндопомоги на зимовий період. Виплати нададуть на опалення осель. 

Також ми розповідали, що в одній з областей для переселенців та біженців доступна грошова допомога від УВКБ ООН. Подати заявки можуть лише вразливі групи населення.   

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
