Виплати від Франції — хто з українців має право на фіндопомогу у серпні

Фіндопомога від Франції — як українцям оформити виплати
Українці у трьох областях можуть отримати міжнародну грошову допомогу у 2025 році. Зокрема, на виплати можуть розраховувати домогосподарства, у яких повністю/частково зруйноване житло від російської агресії, отримали поранення чи втратили цивільних членів родини.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру організації у соцмережі Facebook.
Хто має право на фіндопомогу від Acted
Acted Ukraine є французькою міжнародною неурядовою гуманітарною організацією, що почала працювати в Україні з 2015 року. Вона надає підтримку, в першу чергу, громадянам, які постраждали від агресії РФ. Зокрема, у 2025 році діяльність включає грошову допомогу для домогосподарств у певних регіонах та громадах.
Проєкт допомоги поширюється на громадян, які мешкають у таких прифронтових областях:
- Херсонська: у Бериславському районі (у Великоолександрівській громаді, Великій Олександрівці), у Трифонівському старостинському окрузі (у Трифонівці, Нововасилівці);
- Харківська: у Чугуївському районі (у Вовчанській громаді), у Старосалтівському старостинському окрузі (у Молодові, Шестакові, Федорівці);
- Запорізька: у Запорізькому районі (у Михайло-Лукашівській громаді), у Михайло-Лукашівському старостаті (у Михайло-Лукашевому, Миролюбівці, Нововасилівському, Новомихайлівському), в Антонівському старостаті (в Антонівці, Колосі, Володимирівці, Зеленому Гаю, Новомиргородці, Червонокозацькому), в Адріанівському старостаті (в Адріанівці, Веселівському, Благовіщенську, Микільському, Райському та Укромному).
Потрібно мати одну із таких категорій вразливості:
- родина має від трьох дітей до 18 років;
- у сім'ї є діти до двох років чи вагітна жінка;
- родини з особами з інвалідністю першої-другої груп/хронічними хворобами;
- сім'я з особами похилого віку (від 60 років);
- домогосподарства, де є маломобільні люди, які потребують догляду;
- неповні сім'ї, які очолюють самотні жінки/чоловіки;
- родини, в яких повністю/частково зруйноване житло, є поранені особи/загиблі цивільні члени родини.
Вразливість важлива, проте не дає гарантію на отримання допомоги, пояснили в організації.
Як зареєструвати у програмі фіндопомоги
У разі, якщо громадяни підпадають під вимоги програми щодо місця проживання та критеріїв вразливості, то можуть зателефонувати до відділу грошової допомоги за такими контактами (понеділок-п'ятниця з 9:00 до 16:00):
- 067 131 10 02;
- 063 453 57 10;
- 095 285 29 84.
Раніше ми писали, що у серпні UNHCR Ukraine надасть кошти для вразливих груп українців у ще одному місті. Йдеться про суму допомоги у розмірі 10,8 тис. грн на одну особу.
Також розповідали, що БФ "Карітас Полтава" надає підтримку сільським домогосподарствам. В рамках програми можна буде отримати до 125 тис. грн.
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