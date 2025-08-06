Виплати від Франції — хто з українців має право на фіндопомогу у серпні

Іноземна валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у трьох областях можуть отримати міжнародну грошову допомогу у 2025 році. Зокрема, на виплати можуть розраховувати домогосподарства, у яких повністю/частково зруйноване житло від російської агресії, отримали поранення чи втратили цивільних членів родини.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру організації у соцмережі Facebook.

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Хто має право на фіндопомогу від Acted

Acted Ukraine є французькою міжнародною неурядовою гуманітарною організацією, що почала працювати в Україні з 2015 року. Вона надає підтримку, в першу чергу, громадянам, які постраждали від агресії РФ. Зокрема, у 2025 році діяльність включає грошову допомогу для домогосподарств у певних регіонах та громадах.

Проєкт допомоги поширюється на громадян, які мешкають у таких прифронтових областях:

Херсонська: у Бериславському районі (у Великоолександрівській громаді, Великій Олександрівці), у Трифонівському старостинському окрузі (у Трифонівці, Нововасилівці);

Харківська: у Чугуївському районі (у Вовчанській громаді), у Старосалтівському старостинському окрузі (у Молодові, Шестакові, Федорівці);

Запорізька: у Запорізькому районі (у Михайло-Лукашівській громаді), у Михайло-Лукашівському старостаті (у Михайло-Лукашевому, Миролюбівці, Нововасилівському, Новомихайлівському), в Антонівському старостаті (в Антонівці, Колосі, Володимирівці, Зеленому Гаю, Новомиргородці, Червонокозацькому), в Адріанівському старостаті (в Адріанівці, Веселівському, Благовіщенську, Микільському, Райському та Укромному).

Потрібно мати одну із таких категорій вразливості:

родина має від трьох дітей до 18 років;

у сім'ї є діти до двох років чи вагітна жінка;

родини з особами з інвалідністю першої-другої груп/хронічними хворобами;

сім'я з особами похилого віку (від 60 років);

домогосподарства, де є маломобільні люди, які потребують догляду;

неповні сім'ї, які очолюють самотні жінки/чоловіки;

родини, в яких повністю/частково зруйноване житло, є поранені особи/загиблі цивільні члени родини.

Вразливість важлива, проте не дає гарантію на отримання допомоги, пояснили в організації.

Як зареєструвати у програмі фіндопомоги

У разі, якщо громадяни підпадають під вимоги програми щодо місця проживання та критеріїв вразливості, то можуть зателефонувати до відділу грошової допомоги за такими контактами (понеділок-п'ятниця з 9:00 до 16:00):

067 131 10 02;

063 453 57 10;

095 285 29 84.

Раніше ми писали, що у серпні UNHCR Ukraine надасть кошти для вразливих груп українців у ще одному місті. Йдеться про суму допомоги у розмірі 10,8 тис. грн на одну особу.

Також розповідали, що БФ "Карітас Полтава" надає підтримку сільським домогосподарствам. В рамках програми можна буде отримати до 125 тис. грн.