Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Фіндопомога від Франції — як українцям оформити виплати

Фіндопомога від Франції — як українцям оформити виплати

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 11:00
Виплати від Франції — хто з українців має право на фіндопомогу у серпні
Іноземна валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у трьох областях можуть отримати міжнародну грошову допомогу у 2025 році. Зокрема, на виплати можуть розраховувати домогосподарства, у яких повністю/частково зруйноване житло від російської агресії, отримали поранення чи втратили цивільних членів родини.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру організації у соцмережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Хто має право на фіндопомогу від Acted

Acted Ukraine є французькою міжнародною неурядовою гуманітарною організацією, що почала працювати в Україні з 2015 року. Вона надає підтримку, в першу чергу, громадянам, які постраждали від агресії РФ. Зокрема, у 2025 році діяльність включає грошову допомогу для домогосподарств у певних регіонах та громадах.

Проєкт допомоги поширюється на громадян, які мешкають у таких прифронтових областях:

  • Херсонська: у Бериславському районі (у Великоолександрівській громаді, Великій Олександрівці), у Трифонівському старостинському окрузі (у Трифонівці, Нововасилівці);
  • Харківська: у Чугуївському районі (у Вовчанській громаді), у Старосалтівському старостинському окрузі (у Молодові, Шестакові, Федорівці);
  • Запорізька: у Запорізькому районі (у Михайло-Лукашівській громаді), у Михайло-Лукашівському старостаті (у Михайло-Лукашевому, Миролюбівці, Нововасилівському, Новомихайлівському), в Антонівському старостаті (в Антонівці, Колосі, Володимирівці, Зеленому Гаю, Новомиргородці, Червонокозацькому), в Адріанівському старостаті (в Адріанівці, Веселівському, Благовіщенську, Микільському, Райському та Укромному).

Потрібно мати одну із таких категорій вразливості:

  • родина має від трьох дітей до 18 років;
  • у сім'ї є діти до двох років чи вагітна жінка;
  • родини з особами з інвалідністю першої-другої груп/хронічними хворобами;
  • сім'я з особами похилого віку (від 60 років);
  • домогосподарства, де є маломобільні люди, які потребують догляду;
  • неповні сім'ї, які очолюють самотні жінки/чоловіки;
  • родини, в яких повністю/частково зруйноване житло, є поранені особи/загиблі цивільні члени родини.

Вразливість важлива, проте не дає гарантію на отримання допомоги, пояснили в організації.

Як зареєструвати у програмі фіндопомоги

У разі, якщо громадяни підпадають під вимоги програми щодо місця проживання та критеріїв вразливості, то можуть зателефонувати до відділу грошової допомоги за такими контактами (понеділок-п'ятниця з 9:00 до 16:00):

  • 067 131 10 02;
  • 063 453 57 10;
  • 095 285 29 84.

Раніше ми писали, що у серпні UNHCR Ukraine надасть кошти для вразливих груп українців у ще одному місті. Йдеться про суму допомоги у розмірі 10,8 тис. грн на одну особу. 

Також розповідали, що БФ "Карітас Полтава" надає підтримку сільським домогосподарствам. В рамках програми можна буде отримати до 125 тис. грн

виплати фінансова допомога матеріальна допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації