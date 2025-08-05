Виплати для людей з інвалідністю — де можна отримати грошову допомогу від ФРН

Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Німецька неурядова організація "Спілка Робочих Самаритян Німеччини" (ASB) приймає заявки на виплату фінансової допомоги. Поки що виплати можуть оформити жителі лише одного з українських з міст.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби одного з Департаментів соцзахисту населення у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Хто і де зможе отримати грошову допомогу від Німеччини

Як зазначається, відповідну програму реалізує неурядова організація ASB за підтримки МЗС Німеччини для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Оформити виплати зможуть:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які мають інвалідність (наявність підтверджувального документа про інвалідність);

члени їхніх родин, які мешкають у Кременчуцькій міській тергромаді Полтавської області з 24 лютого 2022 року та 2014 року (є відповідна довідка).

Допомога буде надана тим, хто її потребує найбільше.

Зареєструватися на допомогу зможуть ті родини, які підпадають під соціально-економічні критерії вразливості та мають мінімальний дохід, а також, якщо не мали аналогічної підтримки від ASB та інших організацій упродовж минулих трьох місяців.

Як оформити грошову допомогу

Як зазначають організатори, громадяни, які підпадають під вимоги, зможуть подати заявки на грошову допомогу за адресою: м. Кременчук, вул. Маяковського, 9 (вул. Єднання України, 9), до 29 серпня 2025 року.

З собою необхідно мати оригінали таких документів голові родини:

паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

ідентифікаційний код;

довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Іншим членам сім'ї:

ідентифікаційний код (для осіб, яким більш ніж 18 років);

свідоцтво про народження дітей (для неповнолітніх).

Також можна взяти документи, де підтверджується перебування у складному фінансовому становищі та чи є наявність певного статусу.

Раніше ми писали, що БФ "Карітас Полтава" приймає заявки на участь у програмі підтримки сільського домогосподарства. Передбачені суми допомоги від 8 тис. до 125 тис. грн.

Також ми повідомляли, що ГО "Fight For Right" реєструє вразливі категорії громадян та переселенців на надання допомоги. В рамках програма можна буде отримати до 4 тис. грн.