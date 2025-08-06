Выплаты для украинок — кто может получить гранты до 70 тыс. грн

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительный фонд "Женские возможности в Украине" открыл регистрацию на предоставление грантов до 70 тыс. гривен для женщин. Всеукраинский конкурс проводится при поддержке The Jewish Federations of North America (Федерации еврейских общин Северной Америки).

Об этом говорится в сообщении фонда в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о грантовой программе для украинок

Как отмечают организаторы, речь идет о конкурсе по предоставлению мини-грантов до 70 тыс. гривен на развитие детских учреждений и пространств на территории Украины.

К участию в соответствующем проекте допускают исключительно женщин, у которых:

есть частное детское заведение/пространство с официальной регистрацией как физические лица-предприниматели и стремятся расширить услуги или масштабировать деятельность;

желают начать собственное дело, создать план запуска заведения в течение одного-трех месяцев после получения гранта;

готовы зарегистрироваться как ФЛП, что является обязательным условием для выплаты грантовых средств.

Условия программы. Источник: Фонд Женские возможности в Украине

Детали программы. Источник: Фонд Женские возможности в Украине

Как зарегистрироваться женщинам в программе

Гражданки, которые подпадают под требования конкурса от БФ "Женские возможности в Украине", могут подавать заявки до 24 августа 2025 года включительно.

Для этого необходимо пройти регистрацию, заполнив специальную онлайн-форму.

Программа будет предусматривать следующие этапы оценки:

технический отбор заявок — до 1 сентября;

экспертную оценку — до 16 сентября;

объявление результатов — до 20 сентября.

"Не откладывайте на последний день ... Воспользуйтесь шансом воплотить свою идею для детей. Вместе создадим больше развивающих пространств в Украине", — добавили в фонде.

Ранее мы писали о финпомощи от Франции, которая доступна в трех областях. Претендовать на международную денежную помощь могут домохозяйства, пострадавшие от российской агрессии.

Также рассказывали, что в августе UNHCR Ukraine предоставит помощь для уязвимых групп граждан в 10,8 тыс. грн. Выплаты будут доступны заявителям, которые имеют низкие доходы, не достигающие 5,4 тыс. грн.