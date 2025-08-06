Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинки могут получить гранты до 70 тыс. грн — условия

Украинки могут получить гранты до 70 тыс. грн — условия

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 13:00
Выплаты для украинок — кто может получить гранты до 70 тыс. грн
Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительный фонд "Женские возможности в Украине" открыл регистрацию на предоставление грантов до 70 тыс. гривен для женщин. Всеукраинский конкурс проводится при поддержке The Jewish Federations of North America (Федерации еврейских общин Северной Америки).

Об этом говорится в сообщении фонда в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о грантовой программе для украинок

Как отмечают организаторы, речь идет о конкурсе по предоставлению мини-грантов до 70 тыс. гривен на развитие детских учреждений и пространств на территории Украины.

К участию в соответствующем проекте допускают исключительно женщин, у которых:

  • есть частное детское заведение/пространство с официальной регистрацией как физические лица-предприниматели и стремятся расширить услуги или масштабировать деятельность;
  • желают начать собственное дело, создать план запуска заведения в течение одного-трех месяцев после получения гранта;
  • готовы зарегистрироваться как ФЛП, что является обязательным условием для выплаты грантовых средств.
допомога українцям
Условия программы. Источник: Фонд Женские возможности в Украине
допомога українцям
Детали программы. Источник: Фонд Женские возможности в Украине

Как зарегистрироваться женщинам в программе

Гражданки, которые подпадают под требования конкурса от БФ "Женские возможности в Украине", могут подавать заявки до 24 августа 2025 года включительно.

Для этого необходимо пройти регистрацию, заполнив специальную онлайн-форму.

Программа будет предусматривать следующие этапы оценки:

  • технический отбор заявок — до 1 сентября;
  • экспертную оценку — до 16 сентября;
  • объявление результатов — до 20 сентября.

"Не откладывайте на последний день ... Воспользуйтесь шансом воплотить свою идею для детей. Вместе создадим больше развивающих пространств в Украине", — добавили в фонде.

Ранее мы писали о финпомощи от Франции, которая доступна в трех областях. Претендовать на международную денежную помощь могут домохозяйства, пострадавшие от российской агрессии.

Также рассказывали, что в августе UNHCR Ukraine предоставит помощь для уязвимых групп граждан в 10,8 тыс. грн. Выплаты будут доступны заявителям, которые имеют низкие доходы, не достигающие 5,4 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации