Выплаты для украинок — кто может получить гранты до 70 тыс. грн

Украинки могут получить гранты до 70 тыс. грн — условия
Благотворительный фонд "Женские возможности в Украине" открыл регистрацию на предоставление грантов до 70 тыс. гривен для женщин. Всеукраинский конкурс проводится при поддержке The Jewish Federations of North America (Федерации еврейских общин Северной Америки).
Об этом говорится в сообщении фонда в соцсети Facebook.
Подробнее о грантовой программе для украинок
Как отмечают организаторы, речь идет о конкурсе по предоставлению мини-грантов до 70 тыс. гривен на развитие детских учреждений и пространств на территории Украины.
К участию в соответствующем проекте допускают исключительно женщин, у которых:
- есть частное детское заведение/пространство с официальной регистрацией как физические лица-предприниматели и стремятся расширить услуги или масштабировать деятельность;
- желают начать собственное дело, создать план запуска заведения в течение одного-трех месяцев после получения гранта;
- готовы зарегистрироваться как ФЛП, что является обязательным условием для выплаты грантовых средств.
Как зарегистрироваться женщинам в программе
Гражданки, которые подпадают под требования конкурса от БФ "Женские возможности в Украине", могут подавать заявки до 24 августа 2025 года включительно.
Для этого необходимо пройти регистрацию, заполнив специальную онлайн-форму.
Программа будет предусматривать следующие этапы оценки:
- технический отбор заявок — до 1 сентября;
- экспертную оценку — до 16 сентября;
- объявление результатов — до 20 сентября.
"Не откладывайте на последний день ... Воспользуйтесь шансом воплотить свою идею для детей. Вместе создадим больше развивающих пространств в Украине", — добавили в фонде.
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