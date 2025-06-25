Виплати для українських жінок — кому гарантують до 3,5 тис. доларів

Купюри валюти у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жінки-підприємиці зі Львівської області можуть взяти участь у конкурсі мінігрантів від благодійного фонду "Жіночі можливості в Україні". В його рамках можна отримати гранти до 150 тис. грн (в еквіваленті близько 3,5 тис. доларів).

Про це інформує пресслужба благодійного фонду.

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За інформацією фонду, конкурс покликаний надати підтримку для розвитку підприємництва на Львівщині шляхом надання фінансової допомоги для жінок, які ведуть бізнес під час воєнного стану, хочуть зміцнити та розвинути власну справу чи тільки відкрили власну справу після релокації та потребують фінпідтримки.

Кошти передбачені на купівлю необхідного обладнання для підприємницької діяльності та розвитку власного бізнесу.

Зокрема, до конкурсу допустять жінок-підприємиць за таких умов:

мають українське громадянство;

постійно проживають в Україні;

є працюючий бізнес у Львівській області від шести місяців та чи релокували бізнес після 24 лютого 2022 року в регіон;

є статус внутрішньо переміщеної особи;

не здійснюють господарську діяльність на окупованих територіях;

не мають бізнесових зв’язків з РФ та Білоруссю;

не мають боргів перед бюджетом.

Розмір грантової допомоги та як отримати

За даними фонду "Жіночі можливості в Україні", загальний бюджет конкурсу досягає 2 млн грн. Тоді як переможниці зможуть розраховувати на виплати від 50 тис. до 150 тис. грн.

Для того, щоб зареєструватися у конкурсі, потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму заявки. Зокрема, необхідну вказати відомості про себе та бізнес, написати мотиваційний лист. Заявки прийматимуть до 20 липня 2025 року (включно).

Оголосять результати до 31 серпня 2025 року.

"В конкурсі не можуть брати участь жінки-підприємиці, які вже отримували грантову допомогу від благодійного фонду "Жіночі можливості в Україні" впродовж минулих 18 місяців", — додали організатори.

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