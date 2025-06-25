Виплати для українців — хто може отримати допомогу від Caritas Poltava у червні

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Полтавській області внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають можливість зареєструватися у програмі з фінансової допомоги на оренду житла терміном на пів року. Відповідний проєкт реалізує благодійний фонд "Карітас Полтава" (Caritas Poltava), що займається наданням підтримки людям, які потрапили у важкі життєві ситуації.

Про це повідомляє пресслужба БФ "Карітас Полтава" у Telegram.

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Як зазначається, благодійний фонд приймає заявки на надання фіндопомоги на оренду житла тривалістю шість місяців в рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні".

Реалізація програми охоплює такі громади в регіоні:

Полтавську;

Миргородську;

Коломацьку;

Кременчуцьку;

Кобеляцьку.

Отримати допомогу зможуть виключно новоприбулі внутрішні переселенці до приймаючої громади, якщо переїзд відбувся не більш ніж 30 днів тому.

Також необхідно мати бодай одну з таких категорій вразливості:

громадяни мають інвалідність;

діагностовані тяжкі захворювання;

самотні громадяни від 55 років;

домогосподарства, які складаються виключно з людей похилого віку без підтримки рідних;

самотні матері, батьки чи опікуни дітей до 18 років;

родини, які виховують від трьох неповнолітніх дітей;

вагітні жінки чи матері, які мають дітей до трьох років.

Куди звертатися для оформлення допомоги на оренду житла

Громадяни, які бажають зареєструватися у програмі з фінансової допомоги на оренду житла та підпадають під вищеописані вимоги, можуть звернутися до організаторів для уточнення інформації за такими номерами телефонів:

+380503464693;

+380503464881.

Адреса офісу благодійного фонду "Карітас Полтава": м. Полтава, П. Орлика 20/1.

Оголошення. Джерело: БФ Карітас Полтава

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