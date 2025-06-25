Виплати для українців — хто може отримати допомогу від Caritas Poltava у червні

Фіндопомога від Caritas Poltava — хто отримає виплати на пів року
У Полтавській області внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають можливість зареєструватися у програмі з фінансової допомоги на оренду житла терміном на пів року. Відповідний проєкт реалізує благодійний фонд "Карітас Полтава" (Caritas Poltava), що займається наданням підтримки людям, які потрапили у важкі життєві ситуації.
Про це повідомляє пресслужба БФ "Карітас Полтава" у Telegram.
Хто з ВПО має право на допомогу від Caritas Poltava
Як зазначається, благодійний фонд приймає заявки на надання фіндопомоги на оренду житла тривалістю шість місяців в рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні".
Реалізація програми охоплює такі громади в регіоні:
- Полтавську;
- Миргородську;
- Коломацьку;
- Кременчуцьку;
- Кобеляцьку.
Отримати допомогу зможуть виключно новоприбулі внутрішні переселенці до приймаючої громади, якщо переїзд відбувся не більш ніж 30 днів тому.
Також необхідно мати бодай одну з таких категорій вразливості:
- громадяни мають інвалідність;
- діагностовані тяжкі захворювання;
- самотні громадяни від 55 років;
- домогосподарства, які складаються виключно з людей похилого віку без підтримки рідних;
- самотні матері, батьки чи опікуни дітей до 18 років;
- родини, які виховують від трьох неповнолітніх дітей;
- вагітні жінки чи матері, які мають дітей до трьох років.
Куди звертатися для оформлення допомоги на оренду житла
Громадяни, які бажають зареєструватися у програмі з фінансової допомоги на оренду житла та підпадають під вищеописані вимоги, можуть звернутися до організаторів для уточнення інформації за такими номерами телефонів:
- +380503464693;
- +380503464881.
Адреса офісу благодійного фонду "Карітас Полтава": м. Полтава, П. Орлика 20/1.
Раніше ми розповідали про те, що в рамках нової гуманітарної ініціативи деякі жителі Дніпропетровської області можуть отримати допомогу. Йдеться про тих, хто евакуювався з небезпечних районів або постраждав від обстрілів.
Також повідомляли про можливість реєстрації у програмі допомоги від УВКБ ООН жителів Сумської області. Виплати передбачені виключно для вразливих категорій громадян.
Читайте Новини.LIVE!