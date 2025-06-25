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Головна Фінанси Фіндопомога від Caritas Poltava — хто отримає виплати на пів року

Фіндопомога від Caritas Poltava — хто отримає виплати на пів року

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Дата публікації: 25 червня 2025 11:00
Виплати для українців — хто може отримати допомогу від Caritas Poltava у червні
Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Хто з ВПО має право на допомогу від Caritas Poltava Куди звертатися для оформлення допомоги на оренду житла

У Полтавській області внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають можливість зареєструватися у програмі з фінансової допомоги на оренду житла терміном на пів року. Відповідний проєкт реалізує благодійний фонд "Карітас Полтава" (Caritas Poltava), що займається наданням підтримки людям, які потрапили у важкі життєві ситуації.

Про це повідомляє пресслужба БФ "Карітас Полтава" у Telegram.

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Хто з ВПО має право на допомогу від Caritas Poltava  

Як зазначається, благодійний фонд приймає заявки на надання фіндопомоги на оренду житла тривалістю шість місяців в рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні". 

Реалізація програми охоплює такі громади в регіоні: 

  • Полтавську;
  • Миргородську;
  • Коломацьку;
  • Кременчуцьку;
  • Кобеляцьку.

Отримати допомогу зможуть виключно новоприбулі внутрішні переселенці до приймаючої громади, якщо переїзд відбувся не більш ніж 30 днів тому.

Також необхідно мати бодай одну з таких категорій вразливості:

  • громадяни мають інвалідність;
  • діагностовані тяжкі захворювання;
  • самотні громадяни від 55 років;
  • домогосподарства, які складаються виключно з людей похилого віку без підтримки рідних; 
  • самотні матері, батьки чи опікуни дітей до 18 років;
  • родини, які виховують від трьох неповнолітніх дітей;
  • вагітні жінки чи матері, які мають дітей до трьох років.

Куди звертатися для оформлення допомоги на оренду житла

Громадяни, які бажають зареєструватися у програмі з фінансової допомоги на оренду житла та підпадають під вищеописані вимоги, можуть звернутися до організаторів для уточнення інформації за такими номерами телефонів:

  • +380503464693;
  • +380503464881.

Адреса офісу благодійного фонду "Карітас Полтава": м. Полтава, П. Орлика 20/1.

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Оголошення. Джерело: БФ Карітас Полтава

Раніше ми розповідали про те, що в рамках нової гуманітарної ініціативи деякі жителі Дніпропетровської області можуть отримати допомогу. Йдеться про тих, хто евакуювався з небезпечних районів або постраждав від обстрілів. 

Також повідомляли про можливість реєстрації у програмі допомоги від УВКБ ООН жителів Сумської області. Виплати передбачені виключно для вразливих категорій громадян. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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