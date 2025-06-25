Выплаты для украинских женщин — кому гарантируют до 3,5 тыс. долларов

Купюры валюты в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Женщины-предпринимательницы из Львовской области могут принять участие в конкурсе минигрантов от благотворительного фонда "Женские возможности в Украине". В его рамках можно получить гранты до 150 тыс. грн (в эквиваленте около 3,5 тыс. долларов).

Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда.

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По информации фонда, конкурс призван оказать поддержку для развития предпринимательства на Львовщине путем предоставления финансовой помощи для женщин, которые ведут бизнес во время военного положения, хотят укрепить и развить собственное дело или только открыли собственное дело после релокации и нуждаются в финподдержке.

Средства предусмотрены на покупку необходимого оборудования для предпринимательской деятельности и развития собственного бизнеса.

В частности, к конкурсу допустят женщин-предпринимательниц при следующих условиях:

имеют украинское гражданство;

постоянно проживают в Украине;

есть работающий бизнес во Львовской области от шести месяцев и или релоцировали бизнес после 24 февраля 2022 года в регион;

есть статус внутренне перемещенного лица;

не осуществляют хозяйственную деятельность на оккупированных территориях;

не имеют бизнес-связей с РФ и Беларусью;

не имеют долгов перед бюджетом.

Размер грантовой помощи и как получить

По данным фонда "Женские возможности в Украине", общий бюджет конкурса достигает 2 млн грн. Тогда как победительницы смогут рассчитывать на выплаты от 50 тыс. до 150 тыс. грн.

Для того, чтобы зарегистрироваться в конкурсе, нужно заполнить специальную онлайн-форму заявки. В частности, необходимо указать сведения о себе и бизнесе, написать мотивационное письмо. Заявки будут принимать до 20 июля 2025 года (включительно).

Объявят результаты до 31 августа 2025 года.

"В конкурсе не могут участвовать женщины-предприниматели, которые уже получали грантовую помощь от благотворительного фонда "Женские возможности в Украине" в течение прошлых 18 месяцев", — добавили организаторы.

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