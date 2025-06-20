Гранты для украинских женщин — как получить 42 тыс. грн в июне

Финпомощь для женщин в 42 тыс. грн — какие условия программы
В Украине женщины-предпринимательницы имеют возможность присоединиться к грантовой программе от благотворительного фонда "Женские возможности в Украине". При условии соблюдения определенных требований в ее рамках можно получить около 42 тыс. грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.
Какие условия грантовой программы от БФ "Женские возможности"
Как отмечают организаторы, целью соответствующей программы является оказание поддержки украинкам, которые работают ради благосостояния общества через общественные и благотворительные организации или через собственный бизнес.
Программа предусматривает предоставление финансирования на участие в международных мероприятиях для обмена опытом, повышения квалификации, расширения контактов и развития собственных проектов. Речь идет об участии в выставках, конференциях, бизнес-обучении, мероприятиях по выводу продукции, товаров и услуг на внешние рынки.
К участию приглашают:
- представительниц официальных негосударственных женских общественных/благотворительных организаций со всех уголков страны, которые не являются участницами и членами органов их управления;
- физлиц-предпринимательниц.
Преимущество в конкурсе будет предоставлено:
- общественным/благотворительным организациям или бизнесу, который способствует развитию феминистического движения/гендерному равенству;
- врачам, которые занимаются инновациями;
- социально ответственному бизнесу;
- активистам, журналистам, которые усиливают имидж государства;
- преподавателям, владельцам языковых школ;
- активистам, которые защищают права человека;
- бизнесам, агентствам, которые предлагают уникальные продукты на международных рынках;
- режиссерам, продюсерам, которые представляют проекты украинского производства за рубежом.
Размер гранта и как зарегистрироваться в программе женщинам
От одной организации могут подать заявки не более двух человек, которые хотят принять участие в одном мероприятии. Для этого нужно заполнить специальную анкету.
Бюджет заявки составляет 1 тыс. долларов (эквивалент — 41,7 тыс. грн). Средства фонд выплатит в два транша.
"Максимальная сумма гранта утверждается фондом индивидуально после рассмотрения запроса на грант. Срок принятия решения фондом — до 14 календарных дней", — добавили организаторы.
Ранее мы писали, что организация UNHCR Ukraine открыла регистрацию в программе поддержки в Запорожье. Выплату в 10,8 тыс. грн смогут получить уязвимые категории украинцев.
Также сообщалось, что украинки могут получить на открытие собственного дела выплаты от 3 тыс. долларов. В Украине соответствующий проект реализуют при поддержке The Howard G. Buffett Foundation.
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