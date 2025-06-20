Гранты для украинских женщин — как получить 42 тыс. грн в июне

Купюры национальной валюты в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине женщины-предпринимательницы имеют возможность присоединиться к грантовой программе от благотворительного фонда "Женские возможности в Украине". При условии соблюдения определенных требований в ее рамках можно получить около 42 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.

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Как отмечают организаторы, целью соответствующей программы является оказание поддержки украинкам, которые работают ради благосостояния общества через общественные и благотворительные организации или через собственный бизнес.

Программа предусматривает предоставление финансирования на участие в международных мероприятиях для обмена опытом, повышения квалификации, расширения контактов и развития собственных проектов. Речь идет об участии в выставках, конференциях, бизнес-обучении, мероприятиях по выводу продукции, товаров и услуг на внешние рынки.

К участию приглашают:

представительниц официальных негосударственных женских общественных/благотворительных организаций со всех уголков страны, которые не являются участницами и членами органов их управления;

физлиц-предпринимательниц.

Преимущество в конкурсе будет предоставлено:

общественным/благотворительным организациям или бизнесу, который способствует развитию феминистического движения/гендерному равенству;

врачам, которые занимаются инновациями;

социально ответственному бизнесу;

активистам, журналистам, которые усиливают имидж государства;

преподавателям, владельцам языковых школ;

активистам, которые защищают права человека;

бизнесам, агентствам, которые предлагают уникальные продукты на международных рынках;

режиссерам, продюсерам, которые представляют проекты украинского производства за рубежом.

Размер гранта и как зарегистрироваться в программе женщинам

От одной организации могут подать заявки не более двух человек, которые хотят принять участие в одном мероприятии. Для этого нужно заполнить специальную анкету.

Бюджет заявки составляет 1 тыс. долларов (эквивалент — 41,7 тыс. грн). Средства фонд выплатит в два транша.

"Максимальная сумма гранта утверждается фондом индивидуально после рассмотрения запроса на грант. Срок принятия решения фондом — до 14 календарных дней", — добавили организаторы.



Ранее мы писали, что организация UNHCR Ukraine открыла регистрацию в программе поддержки в Запорожье. Выплату в 10,8 тыс. грн смогут получить уязвимые категории украинцев.

Также сообщалось, что украинки могут получить на открытие собственного дела выплаты от 3 тыс. долларов. В Украине соответствующий проект реализуют при поддержке The Howard G. Buffett Foundation.