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Финпомощь для женщин в 42 тыс. грн — какие условия программы

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Дата публикации 20 июня 2025 11:00
Гранты для украинских женщин — как получить 42 тыс. грн в июне
Купюры национальной валюты в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Какие условия грантовой программы от БФ "Женские возможности" Размер гранта и как зарегистрироваться в программе женщинам

В Украине женщины-предпринимательницы имеют возможность присоединиться к грантовой программе от благотворительного фонда "Женские возможности в Украине". При условии соблюдения определенных требований в ее рамках можно получить около 42 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.

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Как отмечают организаторы, целью соответствующей программы является оказание поддержки украинкам, которые работают ради благосостояния общества через общественные и благотворительные организации или через собственный бизнес.

Программа предусматривает предоставление финансирования на участие в международных мероприятиях для обмена опытом, повышения квалификации, расширения контактов и развития собственных проектов. Речь идет об участии в выставках, конференциях, бизнес-обучении, мероприятиях по выводу продукции, товаров и услуг на внешние рынки.

К участию приглашают:

  • представительниц официальных негосударственных женских общественных/благотворительных организаций со всех уголков страны, которые не являются участницами и членами органов их управления;
  • физлиц-предпринимательниц.

Преимущество в конкурсе будет предоставлено:

  • общественным/благотворительным организациям или бизнесу, который способствует развитию феминистического движения/гендерному равенству;
  • врачам, которые занимаются инновациями;
  • социально ответственному бизнесу;
  • активистам, журналистам, которые усиливают имидж государства;
  • преподавателям, владельцам языковых школ;
  • активистам, которые защищают права человека;
  • бизнесам, агентствам, которые предлагают уникальные продукты на международных рынках;
  • режиссерам, продюсерам, которые представляют проекты украинского производства за рубежом.

Размер гранта и как зарегистрироваться в программе женщинам

От одной организации могут подать заявки не более двух человек, которые хотят принять участие в одном мероприятии. Для этого нужно заполнить специальную анкету.

Бюджет заявки составляет 1 тыс. долларов (эквивалент — 41,7 тыс. грн). Средства фонд выплатит в два транша.

"Максимальная сумма гранта утверждается фондом индивидуально после рассмотрения запроса на грант. Срок принятия решения фондом — до 14 календарных дней", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, что организация UNHCR Ukraine открыла регистрацию в программе поддержки в Запорожье. Выплату в 10,8 тыс. грн смогут получить уязвимые категории украинцев.

Также сообщалось, что украинки могут получить на открытие собственного дела выплаты от 3 тыс. долларов. В Украине соответствующий проект реализуют при поддержке The Howard G. Buffett Foundation.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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