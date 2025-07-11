Виплати для жінок в Україні — хто і де отримає від 50 тис. грн

Купюри валюти у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з українських регіонів благодійний фонд "Жіночі можливості в Україні" приймає заявки від жінок на участь у грантовій програмі. В її рамках можна отримати від 50 тис. грн на власний бізнес.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру благодійного фонду.

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Як зазначається, проєкт благодійного фонду, який покликаний надати підтримку для розвитку підприємництва, поширюється на громадян Львівської області.

До участі у програмі допомоги запрошують жінок, які займаються бізнесом під час війни та хочуть розвинути власну справу. Також до неї зможуть долучитися ті, хто почав вести підприємницьку діяльність після релокації та потребують фінпідтримки.

"Метою конкурсу є підтримка та розвиток місцевого підприємництва у Львівській області шляхом надання грантів жінкам, які продовжують вести свій бізнес в умовах воєнного стану, бажають зміцнювати та розвивати власну справу або розпочали власну справу заново після релокації бізнесу й потребують фінансової підтримки", — йдеться у повідомленні.

Проєкт передбачає надання грантів від 50 тис. до 150 тис. грн (максимально 3,5 тис. доларів).

Гроші можна буде використати на придбання необхідного обладнання для бізнесу.

Зокрема, на різні суми грантів передбачені особливі умови. А саме:

на грант до 50 тис. грн можуть подаватися громадяни, у яких немає найманих працівників, не планують створювати робочі місця; грант до 100 тис. грн нададуть тим, хто має від одного до п'яти працівників і протягом пів року з часу отримання гранту працевлаштують хоча б одну найману особу; грант до 150 тис. грн нададуть тим, хто має від п'яти працівників та більше і протягом шести місяців з часу отримання гранту нададуть робоче місце хоча б для двох осіб.

Загальний бюджет програми становитиме 2 млн грн.

У конкурсі зможуть взяти участь жінки-підприємиці, які мають українське громадянство, постійно проживають на території України, мають бізнес на Львівщині від шести місяців та чи релокували бізнес з початку повномасштабної війни в регіон, мають статус внутрішньо переміщеної особи, відсутні бізнес-зв’язки з РФ та Білоруссю та не мають боргів.

Як зареєструватися у програмі допомоги жінкам

Для реєстрації у програмі потрібно заповнити спеціальну онлайн-анкету заявки, вказавши дані про себе та бізнес, написати мотиваційний лист.

Заявки можна подавати до 20 липня 2025 року (включно), а результати оголосять до 31 серпня 2025 року.

"Умовою подачі та прийняття заявки до розгляду є правильне заповнення всіх пунктів у формі, що призначені для підприємиць. У разі некоректного заповнення форми Фонд не уточнюватиме інформацію у учасниць конкурсу і не доповнюватиме заявку", — додали організатори.



Раніше ми писали, що у липні українці можуть подати заявки для участі у програмі підтримки бізнесу. Взяти в ній участь можуть мешканці Хмельницької області.

Також повідомляли, що в одному з міст громадяни можуть отримати кошти на лікування. Зокрема, до 50 тис. грн виплачують тим, хто постраждав від російської агресії.