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Главная Финансы Украинкам выплатят от 50 тыс. грн помощи — что для этого нужно

Украинкам выплатят от 50 тыс. грн помощи — что для этого нужно

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 11:00
Выплаты для женщин в Украине — кто и где получит от 50 тыс. грн
Купюры валюты в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из украинских регионов благотворительный фонд "Женские возможности в Украине" принимает заявки от женщин на участие в грантовой программе. В ее рамках можно получить от 50 тыс. грн на собственный бизнес.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра благотворительного фонда.

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Как отмечается, проект благотворительного фонда, который призван оказать поддержку для развития предпринимательства, распространяется на граждан Львовской области.

К участию в программе помощи приглашают женщин, которые занимаются бизнесом во время войны и хотят развить собственное дело. Также к ней смогут присоединиться те, кто начал вести предпринимательскую деятельность после релокации и нуждаются в финподдержке.

"Целью конкурса является поддержка и развитие местного предпринимательства во Львовской области путем предоставления грантов женщинам, которые продолжают вести свой бизнес в условиях военного положения, желают укреплять и развивать собственное дело или начали собственное дело заново после релокации бизнеса и нуждаются в финансовой поддержке", — говорится в сообщении.

Проект предусматривает предоставление грантов от 50 тыс. до 150 тыс. грн (максимально 3,5 тыс. долларов).

Деньги можно будет использовать на приобретение необходимого оборудования для бизнеса.

В частности, на разные суммы грантов предусмотрены особые условия. А именно:

  1. на грант до 50 тыс. грн могут подаваться граждане, у которых нет наемных работников, не планируют создавать рабочие места;
  2. грант до 100 тыс. грн предоставят тем, кто имеет от одного до пяти работников и в течение полугода со времени получения гранта трудоустроят хотя бы одно наемное лицо;
  3. грант до 150 тыс. грн предоставят тем, кто имеет от пяти работников и более и в течение шести месяцев с момента получения гранта предоставят рабочее место хотя бы для двух человек.

Общий бюджет программы составит 2 млн грн.

В конкурсе смогут принять участие женщины-предприниматели, которые имеют украинское гражданство, постоянно проживают на территории Украины, имеют бизнес на Львовщине от шести месяцев и или релоцировали бизнес с начала полномасштабной войны в регион, имеют статус внутренне перемещенного лица, отсутствуют бизнес-связи с РФ и Беларусью и не имеют долгов.

Как зарегистрироваться в программе помощи женщинам

Для регистрации в программе нужно заполнить специальную онлайн-анкету заявки, указав данные о себе и бизнесе, написать мотивационное письмо.

Заявки можно подавать до 20 июля 2025 года (включительно), а результаты объявят до 31 августа 2025 года.

"Условием подачи и принятия заявки к рассмотрению является правильное заполнение всех пунктов в форме, предназначенной для предпринимательниц. В случае некорректного заполнения формы Фонд не будет уточнять информацию у участниц конкурса и не будет дополнять заявку", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, что в июле украинцы могут подать заявки для участия в программе поддержки бизнеса. Принять в ней участие могут жители Хмельницкой области.

Также сообщали, что в одном из городов граждане могут получить средства на лечение. В частности, до 50 тыс. грн выплачивают тем, кто пострадал от российской агрессии.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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