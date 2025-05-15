Виплати для жінок у 2025 році — де стартувала нова програма підтримки

Жінка з дитиною на руках. Фото: УНІАН

Українські жінки мають можливість взяти участь у новому проєкті від благодійного фонду "Конвіктус Україна". В його рамках українки зможуть отримати практичні навички для працевлаштування та фінансову підтримку для запуску власної справи.

Про це повідомляє пресслужба БФ "Конвіктус Україна".

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Детальніше про проєкт з підтримки жінок

"ВБО "Конвіктус Україна" з радістю повідомляє про старт нового проєкту — "Мрій. Втілюй. Досягай... Це більше, ніж просто проєкт — це простір можливостей, де мрії отримують конкретну форму та план дій", — йдеться у повідомленні.

Реалізація відповідного проєкту від благодійного фонду стала можлива завдяки сталому партнерству з ING Bank, що є глобальним банком із сильною європейською базою.

Програма розрахована на жінок, які прагнуть впевненості, самореалізації та економічної незалежності.

У рамках проєкту його учасницям допоможуть:

у пошуку натхнення та визначення своїх цілей на мотиваційних зустрічах "Майстерня можливостей";

отримати практичні навички у питанні працевлаштування чи запуску власного бізнесу;

освоїти базові бізнес-знання з підприємництва та самозайнятості.

Оголошення. Джерело: Конвіктус Україна

Де і хто з українок зможе отримати грошову допомогу

Проєкт охопить місто Київ (пріоритет — внутрішньо переміщені особи), Баришівську та Білоцерківську громаду Київської області та триватиме протягом року.

В рамках програми українки зможуть подати заявку на фінансування для навчання або придбання обладнання. Про набір учасниць оголосять додатково. Для попередньої реєстрації можна написати пресслужбі БФ "Конвіктус Україна" у соцмережі Facebook.

"Разом із ІНГ Банк ми створюємо реальні можливості для тих, хто готовий діяти, розвиватися та змінювати своє життя на краще", — додали організатори.

Раніше ми розповідали про те, що діти внутрішньо переміщених осіб можуть отримати грошову допомогу на придбання планшетів. Така можливість доступна для деяких переселенців в Одесі.

Також повідомляли, що українці, які мають бізнес або мріють відкрити власну справу, можуть отримати чималу грошову допомогу за програмою від організації Caritas Czech Republic. На купівлю обладнання для підприємства обіцяють надати до 5 тис. євро.