Выплаты для женщин в 2025 году — где стартовала новая программа поддержки

Женщина с ребенком на руках. Фото: УНИАН

Украинские женщины имеют возможность принять участие в новом проекте от благотворительного фонда "Конвиктус Украина". В его рамках украинки смогут получить практические навыки для трудоустройства и финансовую поддержку для запуска собственного дела.

Об этом сообщает пресс-служба БФ "Конвиктус Украина".

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"ВБО "Конвиктус Украина" с радостью сообщает о старте нового проекта — "Мечтай. Воплощай. Достигай...". Это больше, чем просто проект — это пространство возможностей, где мечты получают конкретную форму и план действий", — говорится в сообщении.

Реализация соответствующего проекта от благотворительного фонда стала возможна благодаря устойчивому партнерству с ING Bank, который является глобальным банком с сильной европейской базой.

Программа рассчитана на женщин, которые стремятся к уверенности, самореализации и экономической независимости.

В рамках проекта его участницам помогут:

в поиске вдохновения и определения своих целей на мотивационных встречах "Мастерская возможностей";

получить практические навыки в вопросе трудоустройства или запуска собственного бизнеса;

освоить базовые бизнес-знания по предпринимательству и самозанятости.

Объявление. Источник: Конвиктус Украина

Где и кто из украинок сможет получить денежную помощь

Проект охватит город Киев (приоритет — внутренне перемещенные лица), Барышевскую и Белоцерковскую громаду Киевской области и продлится в течение года.

В рамках программы украинки смогут подать заявки на финансирование для обучения или приобретения оборудования. О наборе участниц объявят дополнительно. Для предварительной регистрации можно написать пресс-службе БФ "Конвиктус Украина" в соцсети Facebook.

"Вместе с ING Банк мы создаем реальные возможности для тех, кто готов действовать, развиваться и менять свою жизнь к лучшему", — добавили организаторы.

Ранее мы рассказывали о том, что дети внутренне перемещенных лиц могут получить денежную помощь на приобретение планшетов. Такая возможность доступна для некоторых переселенцев в Одессе.

Также сообщали, что украинцы, которые имеют бизнес или мечтают открыть собственное дело, могут получить немалую денежную помощь по программе от организации Caritas Czech Republic. На покупку оборудования для предприятия обещают предоставить до 5 тыс. евро.