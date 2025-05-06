Виплати у 29 тис. грн — хто зможе отримати у травні

Грошова допомога у травні — кому виплатять 29 тис. грн
В одному з українських регіонів стартувала реєстрація на надання грошової чи натуральної допомоги від спільної ініціативи Українського Червоного Хреста та Всесвітньої Продовольчої Програми. В рамках цієї програми громадяни зможуть отримати суму у 29 тис. гривень.
Про це інформує пресслужба Українського Червоного Хреста у Telegram.
Детальніше про грошову допомогу
Як зазначається, ініціатива з надання допомоги буде реалізована у громадах Харківської області. Долучитися до програми зможуть вразливі категорії населення:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- особи з інвалідністю;
- багатодітні родини;
- самотні громадяни похилого віку.
У разі проходження відбору до участі в програмі громадяни зможуть отримати грошову допомогу для ведення особистого господарства.
Розмір допомоги та як отримати
Як повідомляють організатори, громадяни можуть обрати або кошти, або один із варіантів підтримки на суму, еквівалентну 29 тис. грн. Передбачені такі набори:
- для тепличного господарства;
- для малої механізації;
- для садівництва.
Також можна обрати грошову допомогу для розвитку господарства:
- тваринництва;
- бджільництва.
"Під час програми передбачено: консультації, навчання, менторський супровід та моніторинг ефективності допомоги", — йдеться у повідомленні.
Подати заявку можна, заповнивши спеціальну онлайн-форму.
Доступна гаряча лінія для зворотного зв'язку:
- Всесвітня Продовольча Програма: 0 800 600 122;
- Український Червоний Хрест: 0 800 332 656;
- Харківська обласна організація УЧХ: 0 800 332 402;
- Лінія добропорядності УЧХ: 0 800 357 100.
Раніше ми розповідали, що до кінця поточного року деякі юні громадяни зможуть отримати 10 тис. грн від місцевої влади. Йдеться про надання премій для обдарованої молоді в одному з міст.
Також ми писали про можливість отримання допомоги в 1 тис. доларів від благодійного фонду "Gate to Ukraine". Право на виплати нададуть тільки тим, хто підпадатиме під чітко визначені критерії.
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