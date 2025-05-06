Виплати у 29 тис. грн — хто зможе отримати у травні

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з українських регіонів стартувала реєстрація на надання грошової чи натуральної допомоги від спільної ініціативи Українського Червоного Хреста та Всесвітньої Продовольчої Програми. В рамках цієї програми громадяни зможуть отримати суму у 29 тис. гривень.

Про це інформує пресслужба Українського Червоного Хреста у Telegram.

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Детальніше про грошову допомогу

Як зазначається, ініціатива з надання допомоги буде реалізована у громадах Харківської області. Долучитися до програми зможуть вразливі категорії населення:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

особи з інвалідністю;

багатодітні родини;

самотні громадяни похилого віку.

У разі проходження відбору до участі в програмі громадяни зможуть отримати грошову допомогу для ведення особистого господарства.

Ілюстрація. Джерело: Український Червоний Хрест

Розмір допомоги та як отримати

Як повідомляють організатори, громадяни можуть обрати або кошти, або один із варіантів підтримки на суму, еквівалентну 29 тис. грн. Передбачені такі набори:

для тепличного господарства;

для малої механізації;

для садівництва.

Також можна обрати грошову допомогу для розвитку господарства:

тваринництва;

бджільництва.

"Під час програми передбачено: консультації, навчання, менторський супровід та моніторинг ефективності допомоги", — йдеться у повідомленні.

Подати заявку можна, заповнивши спеціальну онлайн-форму.

Доступна гаряча лінія для зворотного зв'язку:

Всесвітня Продовольча Програма: 0 800 600 122;

Український Червоний Хрест: 0 800 332 656;

Харківська обласна організація УЧХ: 0 800 332 402;

Лінія добропорядності УЧХ: 0 800 357 100.

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Також ми писали про можливість отримання допомоги в 1 тис. доларів від благодійного фонду "Gate to Ukraine". Право на виплати нададуть тільки тим, хто підпадатиме під чітко визначені критерії.