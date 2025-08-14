Видео
Украинкам выплатят до 5 тыс. долларов — что для этого надо

Украинкам выплатят до 5 тыс. долларов — что для этого надо

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 13:00
Выплаты для украинских женщин — как подать заявку на грант в почти 5 тыс. долларов
Долларовые купюры в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

До 15 августа 2025 года у украинских женщин есть последний шанс воспользоваться возможностью подать заявки на получение гранта в почти 5 тыс. долларов. Речь идет о регистрации в проекте от общественной организации Fight For Right (Борьба за права).

Об этом свидетельствует информация пресс-центра организации в социальной сети Facebook.

Читайте также:

Кто из украинок сможет получить почти 5 тыс. долларов 

Программа под названием "Зміцнення" рассчитана на женщин, имеющих инвалидность, а также активисток, которые стремятся сделать страну более доступной и инклюзивной для украинцев с особыми потребностями.

Она предусматривает организацию менторской помощи во время всех этапов ее реализации и обучение по развитию лидерского потенциала представительниц "слабого пола".

Согласно условиям программы, предусмотрено предоставление участницам десяти грантов по 200 тыс. грн (по 4,79 тыс. долларов в эквиваленте) на реализацию смелых инициатив. Средства поступят двумя траншами:

  • в сентябре — октябре 2025 года;
  • в декабре 2025 — январе 2026 года.

От женщин требуют подготовить инициативы, которые будут предусматривать:

  • повышение видимости и усиления роли девушек и женщин с инвалидностью в тергромадах;
  • решение проблем, с которыми сталкиваются женщины с инвалидностью;
  • защиту прав ветеранов с инвалидностью и женщин-ВПЛ, или с инвалидностью;
  • налаживание сотрудничества с органами власти для усиления защиты прав лиц с инвалидностью.

Как женщинам подать заявку на грантовую программу

Принять участие в программе "Зміцнення" можно, подав заявку до 15 августа 2025 года. Для этого открыта специальная онлайн-форма.

Если в конкурсе примет участие организация (юрлицо), то необходимо предоставить:

  • паспорт и идентификационный код;
  • выписку из ЕГР;
  • устав организации;
  • решение о включении в реестр неприбыльных организаций.

Программу воплощают при финансовой поддержке "Женского фонда мира" и гуманитарной помощи ООН Women's Peace & Humanitarian Fund (WPHF).

Ранее мы писали, что в августе украинцы могут принять участие в программе по финподдержке гуманитарного фонда для Украины (UHF). Средства предусмотрены для граждан сельской местности.

Также сообщали, как зарегистрироваться в программе REMARKET. Участники после прохождения обучения и конкурса получат помощь до 237 тыс. грн на развитие бизнеса.

