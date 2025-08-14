Выплаты для украинских женщин — как подать заявку на грант в почти 5 тыс. долларов

Долларовые купюры в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

До 15 августа 2025 года у украинских женщин есть последний шанс воспользоваться возможностью подать заявки на получение гранта в почти 5 тыс. долларов. Речь идет о регистрации в проекте от общественной организации Fight For Right (Борьба за права).

Об этом свидетельствует информация пресс-центра организации в социальной сети Facebook.

Кто из украинок сможет получить почти 5 тыс. долларов

Программа под названием "Зміцнення" рассчитана на женщин, имеющих инвалидность, а также активисток, которые стремятся сделать страну более доступной и инклюзивной для украинцев с особыми потребностями.

Она предусматривает организацию менторской помощи во время всех этапов ее реализации и обучение по развитию лидерского потенциала представительниц "слабого пола".

Согласно условиям программы, предусмотрено предоставление участницам десяти грантов по 200 тыс. грн (по 4,79 тыс. долларов в эквиваленте) на реализацию смелых инициатив. Средства поступят двумя траншами:

в сентябре — октябре 2025 года;

в декабре 2025 — январе 2026 года.

От женщин требуют подготовить инициативы, которые будут предусматривать:

повышение видимости и усиления роли девушек и женщин с инвалидностью в тергромадах;

решение проблем, с которыми сталкиваются женщины с инвалидностью;

защиту прав ветеранов с инвалидностью и женщин-ВПЛ, или с инвалидностью;

налаживание сотрудничества с органами власти для усиления защиты прав лиц с инвалидностью.

Как женщинам подать заявку на грантовую программу

Принять участие в программе "Зміцнення" можно, подав заявку до 15 августа 2025 года. Для этого открыта специальная онлайн-форма.

Если в конкурсе примет участие организация (юрлицо), то необходимо предоставить:

паспорт и идентификационный код;

выписку из ЕГР;

устав организации;

решение о включении в реестр неприбыльных организаций.

Программу воплощают при финансовой поддержке "Женского фонда мира" и гуманитарной помощи ООН Women's Peace & Humanitarian Fund (WPHF).

