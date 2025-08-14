Выплаты для украинских женщин — как подать заявку на грант в почти 5 тыс. долларов

Украинкам выплатят до 5 тыс. долларов — что для этого надо
До 15 августа 2025 года у украинских женщин есть последний шанс воспользоваться возможностью подать заявки на получение гранта в почти 5 тыс. долларов. Речь идет о регистрации в проекте от общественной организации Fight For Right (Борьба за права).
Об этом свидетельствует информация пресс-центра организации в социальной сети Facebook.
Кто из украинок сможет получить почти 5 тыс. долларов
Программа под названием "Зміцнення" рассчитана на женщин, имеющих инвалидность, а также активисток, которые стремятся сделать страну более доступной и инклюзивной для украинцев с особыми потребностями.
Она предусматривает организацию менторской помощи во время всех этапов ее реализации и обучение по развитию лидерского потенциала представительниц "слабого пола".
Согласно условиям программы, предусмотрено предоставление участницам десяти грантов по 200 тыс. грн (по 4,79 тыс. долларов в эквиваленте) на реализацию смелых инициатив. Средства поступят двумя траншами:
- в сентябре — октябре 2025 года;
- в декабре 2025 — январе 2026 года.
От женщин требуют подготовить инициативы, которые будут предусматривать:
- повышение видимости и усиления роли девушек и женщин с инвалидностью в тергромадах;
- решение проблем, с которыми сталкиваются женщины с инвалидностью;
- защиту прав ветеранов с инвалидностью и женщин-ВПЛ, или с инвалидностью;
- налаживание сотрудничества с органами власти для усиления защиты прав лиц с инвалидностью.
Как женщинам подать заявку на грантовую программу
Принять участие в программе "Зміцнення" можно, подав заявку до 15 августа 2025 года. Для этого открыта специальная онлайн-форма.
Если в конкурсе примет участие организация (юрлицо), то необходимо предоставить:
- паспорт и идентификационный код;
- выписку из ЕГР;
- устав организации;
- решение о включении в реестр неприбыльных организаций.
Программу воплощают при финансовой поддержке "Женского фонда мира" и гуманитарной помощи ООН Women's Peace & Humanitarian Fund (WPHF).
Ранее мы писали, что в августе украинцы могут принять участие в программе по финподдержке гуманитарного фонда для Украины (UHF). Средства предусмотрены для граждан сельской местности.
Также сообщали, как зарегистрироваться в программе REMARKET. Участники после прохождения обучения и конкурса получат помощь до 237 тыс. грн на развитие бизнеса.
Читайте Новини.LIVE!