Виплати для селян — де реалізують програму підтримки від UHF

У серпні 2025 року частина українських громадян може взяти участь у програмі допомоги від Міжнародної організації ZOA за фінансової підтримки гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF). Вона покликана підтримати громадян у сільській місцевості, які постраждали від війни.

Про це інформує пресслужба організації ZOA in Ukraine.

Детальніше про програму підтримки селян

Як зазначається, йдеться про реалізацію "Програми сільськогосподарської підтримки для вразливих домогосподарств", що відбувається у співпраці з громадською організацією "Ліга сучасних жінок".

Виплати зможуть отримати жителі Садівської громади Сумської області.

"Програма є cкладовою Проєкту "Комплексна підтримка у сферах житла, засобів до існування, багатоцільової грошової допомоги (MPCA) та групових грошових трансферів (GCT) для населення, постраждалого від конфлікту, у північній та південній частинах України", — пояснюють організатори.

Громадяни можуть отримати:

сільськогосподарську підтримку;

допомогу на відновлення житла;

ремонт житла для новоприбулих переселенців;

багатоцільову грошову допомогу.

Взяти участь можуть домогосподарства, в яких є мінімум два критерії вразливості. А саме:

внутрішньо переміщені особи, що постійно мешкають на новому місці;

громадяни зі статусом особи з інвалідністю чи є важкі хронічні хвороби й потрібне високовартісне медичне лікування;

родина складається виключно з осіб похилого віку (60+), без підтримки інших родичів;

багатодітна родина;

неповна родина, де мати/батько зі статусом одинокої матері/одинокого батька;

основний годувальник втратив дохід через війну;

домогосподарство очолює жінка;

малозабезпечена родина, що підтверджено довідкою;

домогосподарство пошкоджено або зазнало втрат сільськогосподарських активів/тварин або приміщень через війну.

Як зареєструватися у програмі допомоги

У разі, якщо громадяни підлягають вимогам, то мають подати заявку на участь у програмі, заповнивши онлайн-форму.

Реєстрація охочих отримати допомогу триватиме до 20 серпня 2025 року, за умови, що фінансування не вичерпається.

"Заповнення заявки не означає 100% підтвердження надання допомоги", — уточнили в організації.

Деталі щодо отримання допомоги доступні за номером телефону: +38 (067)291 14 64.

Раніше ми писали, що УВКБ ООН відкрило реєстрацію на фіндопомогу на Сумщині. Розмір виплат дорівнює майже 11 тис. грн "в одні руки".

Також ми розповідали, як зареєструватися у грантовій програмі та отримати до 237 тис. грн. Учасники після проходження навчання та конкурсного відбору отримають допомогу на розвиток власної справи.