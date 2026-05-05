Выплаты для украинских женщин: где и кому гарантируют помощь в 50 000 грн

В мае 2026 года украинские женщины имеют возможность получить денежную помощь в размере 50 000 грн. Выплаты будут доступны в семи областях, а предпочтение отдадут громадам вблизи линии фронта.

О том, кто и где сможет присоединиться к проекту по поддержке женщин, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому из украинок доступна помощь до 50 000 грн

Речь идет о реализации конкурса мини-грантов для поддержки женщин-предпринимательниц в сфере общественного питания от благотворительного фонда "Женские возможности в Украине". География действия программы охватывает такие области с преимуществом для громад вблизи линии фронта:

Днепропетровская;

Запорожская;

Харьковская;

Николаевская;

Херсонская;

Сумская;

Черниговская.

Программа помощи предусматривает:

предоставление гранта до 50 000 грн на создание или развитие летней площадки заведения питания;

поддержку экономической устойчивости бизнеса во время теплого сезона;

обеспечение развития локальных учреждений общественных пространств.

Как отмечается, общий бюджет конкурса по поддержке женщин-предпринимательниц достигает 455 000 грн.

Приглашают к участию гражданок Украины при соблюдении следующих условий:

проживание и осуществление бизнес-деятельности в Украине;

наличие действующего бизнеса (от трех месяцев) или релоцированного после 24 февраля 2022 года;

есть регистрация как физлица-предпринимателя;

работа в сфере общественного питания (кафе/кофейни/пекарни/фастфуд);

требуется обустройство/развитие летней площадки;

есть уязвимость (переселенцы, семьи военных, женщины с инвалидностью и т.д.).

Что необходимо для участия в программе помощи

Женщины, желающие получить денежную помощь в размере 50 000 грн, должны заполнить онлайн-заявку. А также:

написать мотивационное письмо;

добавить документы физлица-предпринимателя;

предоставить бизнес-план/описание проекта.

Заявки можно подавать до 18 мая 2026 года. Результаты объявят в начале июня 2026 года.

Средства можно будет направить на покупку:

мебели (столов, стульев, скамеек);

зонтов, тентов;

уличного освещения;

оборудования для работы на улице;

элементов для семейного отдыха.

Однако не будет финансироваться: аренда, ремонт, зарплаты, транспорт и сырье.

