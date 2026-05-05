Выплаты для украинских женщин: где и кому гарантируют помощь в 50 000 грн

Украинкам выплатят 50 000 грн: кто и где может оформить
В мае 2026 года украинские женщины имеют возможность получить денежную помощь в размере 50 000 грн. Выплаты будут доступны в семи областях, а предпочтение отдадут громадам вблизи линии фронта.
О том, кто и где сможет присоединиться к проекту по поддержке женщин, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кому из украинок доступна помощь до 50 000 грн
Речь идет о реализации конкурса мини-грантов для поддержки женщин-предпринимательниц в сфере общественного питания от благотворительного фонда "Женские возможности в Украине". География действия программы охватывает такие области с преимуществом для громад вблизи линии фронта:
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Харьковская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Сумская;
- Черниговская.
Программа помощи предусматривает:
- предоставление гранта до 50 000 грн на создание или развитие летней площадки заведения питания;
- поддержку экономической устойчивости бизнеса во время теплого сезона;
- обеспечение развития локальных учреждений общественных пространств.
Как отмечается, общий бюджет конкурса по поддержке женщин-предпринимательниц достигает 455 000 грн.
Приглашают к участию гражданок Украины при соблюдении следующих условий:
- проживание и осуществление бизнес-деятельности в Украине;
- наличие действующего бизнеса (от трех месяцев) или релоцированного после 24 февраля 2022 года;
- есть регистрация как физлица-предпринимателя;
- работа в сфере общественного питания (кафе/кофейни/пекарни/фастфуд);
- требуется обустройство/развитие летней площадки;
- есть уязвимость (переселенцы, семьи военных, женщины с инвалидностью и т.д.).
Что необходимо для участия в программе помощи
Женщины, желающие получить денежную помощь в размере 50 000 грн, должны заполнить онлайн-заявку. А также:
- написать мотивационное письмо;
- добавить документы физлица-предпринимателя;
- предоставить бизнес-план/описание проекта.
Заявки можно подавать до 18 мая 2026 года. Результаты объявят в начале июня 2026 года.
Средства можно будет направить на покупку:
- мебели (столов, стульев, скамеек);
- зонтов, тентов;
- уличного освещения;
- оборудования для работы на улице;
- элементов для семейного отдыха.
Однако не будет финансироваться: аренда, ремонт, зарплаты, транспорт и сырье.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам доступна регистрация в проекте помощи на аренду жилья в пяти областях. Средства предоставит УВКБ ООН на шесть месяцев. Приобщиться могут внутренние переселенцы и беженцы.
Еще Новини.LIVE писали, кто из граждан получит 37 800 грн весной в одном из регионов. Речь идет о денежной помощи на сельское хозяйство от Украинской Греко-Католической Церкви "Каритас" УГКЦ.