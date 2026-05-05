Главная Финансы Украинкам выплатят 50 000 грн: кто и где может оформить

Украинкам выплатят 50 000 грн: кто и где может оформить

Дата публикации 5 мая 2026 13:00
Выплаты для украинских женщин: где и кому гарантируют помощь в 50 000 грн
Женщина старшего возраста, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года украинские женщины имеют возможность получить денежную помощь в размере 50 000 грн. Выплаты будут доступны в семи областях, а предпочтение отдадут громадам вблизи линии фронта.

О том, кто и где сможет присоединиться к проекту по поддержке женщин, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому из украинок доступна помощь до 50 000 грн

Речь идет о реализации конкурса мини-грантов для поддержки женщин-предпринимательниц в сфере общественного питания от благотворительного фонда "Женские возможности в Украине". География действия программы охватывает такие области с преимуществом для громад вблизи линии фронта:

  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Харьковская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Сумская;
  • Черниговская.

Программа помощи предусматривает:

  • предоставление гранта до 50 000 грн на создание или развитие летней площадки заведения питания;
  • поддержку экономической устойчивости бизнеса во время теплого сезона;
  • обеспечение развития локальных учреждений общественных пространств.

Как отмечается, общий бюджет конкурса по поддержке женщин-предпринимательниц достигает 455 000 грн.

Приглашают к участию гражданок Украины при соблюдении следующих условий:

  • проживание и осуществление бизнес-деятельности в Украине;
  • наличие действующего бизнеса (от трех месяцев) или релоцированного после 24 февраля 2022 года;
  • есть регистрация как физлица-предпринимателя;
  • работа в сфере общественного питания (кафе/кофейни/пекарни/фастфуд);
  • требуется обустройство/развитие летней площадки;
  • есть уязвимость (переселенцы, семьи военных, женщины с инвалидностью и т.д.).

Что необходимо для участия в программе помощи

Женщины, желающие получить денежную помощь в размере 50 000 грн, должны заполнить онлайн-заявку. А также:

  • написать мотивационное письмо;
  • добавить документы физлица-предпринимателя;
  • предоставить бизнес-план/описание проекта.

Заявки можно подавать до 18 мая 2026 года. Результаты объявят в начале июня 2026 года.

Средства можно будет направить на покупку:

  • мебели (столов, стульев, скамеек);
  • зонтов, тентов;
  • уличного освещения;
  • оборудования для работы на улице;
  • элементов для семейного отдыха.

Однако не будет финансироваться: аренда, ремонт, зарплаты, транспорт и сырье.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам доступна регистрация в проекте помощи на аренду жилья в пяти областях. Средства предоставит УВКБ ООН на шесть месяцев. Приобщиться могут внутренние переселенцы и беженцы.

Еще Новини.LIVE писали, кто из граждан получит 37 800 грн весной в одном из регионов. Речь идет о денежной помощи на сельское хозяйство от Украинской Греко-Католической Церкви "Каритас" УГКЦ.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
