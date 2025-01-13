Пільги та виплати для жінок зі статусом Матір-героїня — якою буде допомога у 2025 році

Багатодітна сім'я гуляє на вулиці міста. Фото: УНІАН

Серед громадян в Україні, які можуть розраховувати на виплату одноразової державної допомоги у розмірі понад 30 тис. грн, є жінки зі статусом "Матір-героїня". При цьому чинне законодавство не передбачає для таких жінок жодних інших пільг.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, на які виплати та пільги у 2025 році можуть претендувати жінки, які отримали статус "Мати-героїня".

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Отже, відповідно до Указу Президента України від 25 грудня 2007 року № 1254 "Про одноразову винагороду жінкам, яким надано почесне звання України "Мати-героїня", українки отримують виплату розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — 30 280 грн.

Ми вже зазначили, що держава не передбачила для таких жінок якихось інших пільг, однак отримати додаткову підтримку все ж реально, якщо отримати статус багатодітної сім'ї.

Пільги для багатодітних сімей в Україні у 2025 році — деталі

Зауважимо, що отримати звання "Мати-героїня" можуть українки, які народили п'ятьох та більше дітей і виховували їх до 6-річного віку. Натомість багатодітною сім'єю в Україні вважається родина, в якій виховуються троє і більше дітей. Саме такі сім'ї користуються різноманітними пільгами.

Отже, українка, яка має статус "Матір-героїня", може спробувати зареєструвати свою сім'ю, як багатодітну. Після цього держава надаватиме їм значно ширшу підтримку. Наприклад:

у пункті 8 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" йдеться про те, що матерям, які народили 5 і більше дітей та виховали їх до 6-річного віку, нараховують пенсію за особливі заслуги. Ці виплати вважаються надбавкою до пенсії за віком у розмірі від 35 до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

у статті 11 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" вказано, що сім'ї, які складаються з п'яти та більше дітей, можуть поза чергою отримати квартиру або садибний (одноквартирний) житловий будинок із фонду соціального призначення. Ще такі сім'ї наділені правом отримати житлове приміщення;

частина 2 статті 26 Закону України "Про позашкільну освіту" передбачає, що діти з багатодітних сімей можуть безплатно відвідувати позашкільні заклади. Однак є нюанс: цю норму можна реалізувати лише за умови, що місцевий (або державний) бюджет компенсують необхідні витрати.

Також українки, які народили п’ятьох або більше дітей та займалися їхнім вихованням до настання 6 років, можуть звертатися за достроковим призначенням пенсійних виплат після досягнення 50 років, якщо мають страховий стаж не менше 15 років.

Як отримати статус "Матір-героїня"

Це питання вивчають представники органів місцевого самоврядування після того, як жінка, яка претендує на таке звання, подає відповідну заяву. Для цього громадянці слід надати такі документи:

копію українського паспорта;

копії свідоцтва про народження дітей;

копії документів про освіту дітей;

характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо);

виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ;

довідку про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років.

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