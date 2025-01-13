Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Українкам виплачують допомогу у 30 тис. гривень — як отримати arrow

Українкам виплачують допомогу у 30 тис. гривень — як отримати

13 січня 2025 17:21
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Пільги та виплати для жінок зі статусом Матір-героїня — якою буде допомога у 2025 році
Багатодітна сім'я гуляє на вулиці міста. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Серед громадян в Україні, які можуть розраховувати на виплату одноразової державної допомоги у розмірі понад 30 тис. грн, є жінки зі статусом "Матір-героїня". При цьому чинне законодавство не передбачає для таких жінок жодних інших пільг. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, на які виплати та пільги у 2025 році можуть претендувати жінки, які отримали статус "Мати-героїня".

Читайте також:

Виплати "Матерям-героїням" — що треба знати 

Отже, відповідно до Указу Президента України від 25 грудня 2007 року № 1254 "Про одноразову винагороду жінкам, яким надано почесне звання України "Мати-героїня", українки отримують виплату розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — 30 280 грн. 

Ми вже зазначили, що держава не передбачила для таких жінок якихось інших пільг, однак отримати додаткову підтримку все ж реально, якщо отримати статус багатодітної сім'ї. 

Пільги для багатодітних сімей в Україні у 2025 році — деталі

Зауважимо, що отримати звання "Мати-героїня" можуть українки, які народили п'ятьох та більше дітей і виховували їх до 6-річного віку. Натомість багатодітною сім'єю в Україні вважається родина, в якій виховуються троє і більше дітей. Саме такі сім'ї користуються різноманітними пільгами.

Отже, українка, яка має статус "Матір-героїня", може спробувати зареєструвати свою сім'ю, як багатодітну. Після цього держава надаватиме їм значно ширшу підтримку. Наприклад: 

  • у пункті 8 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" йдеться про те, що матерям, які народили 5 і більше дітей та виховали їх до 6-річного віку, нараховують пенсію за особливі заслуги. Ці виплати вважаються надбавкою до пенсії за віком у розмірі від 35 до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • у статті 11 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" вказано, що сім'ї, які складаються з п'яти та більше дітей, можуть поза чергою отримати квартиру або садибний (одноквартирний) житловий будинок із фонду соціального призначення. Ще такі сім'ї наділені правом отримати житлове приміщення; 
  • частина 2 статті 26 Закону України "Про позашкільну освіту" передбачає, що діти з багатодітних сімей можуть безплатно відвідувати позашкільні заклади. Однак є нюанс: цю норму можна реалізувати лише за умови, що місцевий (або державний) бюджет компенсують необхідні витрати.

Також українки, які народили п’ятьох або більше дітей та займалися їхнім вихованням до настання 6 років, можуть звертатися за достроковим призначенням пенсійних виплат після досягнення 50 років, якщо мають страховий стаж не менше 15 років. 

Як отримати статус "Матір-героїня"

Це питання вивчають представники органів місцевого самоврядування після того, як жінка, яка претендує на таке звання, подає відповідну заяву. Для цього громадянці слід надати такі документи: 

  • копію українського паспорта;
  • копії свідоцтва про народження дітей;
  • копії документів про освіту дітей;
  • характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо);
  • виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ;
  • довідку про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років.

Раніше ми розповідали, що частина українців може отримати нові виплати від УВКБ ООН. Допомога призначена громадянам, які опинилися у скруті через повномасштабний напад РФ. 

Також ми писали, що у громадян виникають проблеми під час спроби подати заявку на дитячі виплати у застосунку "Дія". У Мінцифри вже пояснили, що відбувається.  

виплати гроші матеріальна допомога пільги мама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:38 У Німеччині в ДТП могла загинути українка — реакція МЗС

19:34 Синоптики попереджають про рекордне похолодання на Львівщині

19:09 Зеленський відреагував на пропозицію зустрічі від Фіцо

Text

19:06 Ємець назвав умови для проведення виборів після війни

19:05 Буковель у січні — що подорожчало і подешевшало після Нового року

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:45 Термін бронювання спливає — кого можуть мобілізувати

18:31 Костюк заради перемоги довелося зламати ракетку — відео

18:16 Безугла негативно висловилася щодо представників ЛГБТ

18:11 Помічник ухилянтів з Одещини може сісти на вісім років

18:04 Ворожий дрон атакував Сумщину — в ОВА доповіли про наслідки

19:38 У Німеччині в ДТП могла загинути українка — реакція МЗС

19:34 Синоптики попереджають про рекордне похолодання на Львівщині

19:09 Зеленський відреагував на пропозицію зустрічі від Фіцо

19:05 Буковель у січні — що подорожчало і подешевшало після Нового року

18:45 Термін бронювання спливає — кого можуть мобілізувати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:31 Костюк заради перемоги довелося зламати ракетку — відео

18:16 Безугла негативно висловилася щодо представників ЛГБТ

18:11 Помічник ухилянтів з Одещини може сісти на вісім років

18:04 Ворожий дрон атакував Сумщину — в ОВА доповіли про наслідки

18:04 Перекриття центру Києва — у поліції навели нові деталі інциденту

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки"мінімалка в ЄС більша, ніж в Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

Text

19:06 Ємець назвав умови для проведення виборів після війни

Text

17:50 Зеленський провів екстрену нараду із Сирським — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Ситуація під Бахмутом та Покровськом — деталі від військового

Text

13:00 Британія закликає ввести миротворців в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:45 У 30-й ОМБр заявили, що інколи СЗЧ це полегшення для війська

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявив про "провалену мобілізацію"

Text

10:22 Селезньов порівняв використання КАБів у 2024 році та зараз

Text

08:00 Чого чекати від зустрічі Трампа і Путіна — ефір Ранок.LIVE

12 січня 2025
Text

20:59 Гончаренко назвав головну проблему мобілізації — і це не ТЦК

11 січня 2025
Text

05:13 Військові сьогодні найбезправніші в Україні — нардеп Гончаренко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році