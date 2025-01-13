Льготы и выплаты для женщин со статусом Мать-героиня — какой будет помощь в 2025 году

Многодетная семья гуляет на улице города. Фото: УНИАН

Среди граждан в Украине, которые могут рассчитывать на выплату единовременной государственной помощи в размере более 30 тыс. грн, есть женщины со статусом "Мать-героиня". При этом действующее законодательство не предусматривает для таких женщин никаких других льгот.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, на какие выплаты и льготы в 2025 году могут претендовать женщины, получившие статус "Мать-героиня".

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Итак, в соответствии с Указом Президента Украины от 25 декабря 2007 года № 1254 "О единовременном вознаграждении женщинам, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня", украинки получают выплату размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — 30 280 грн.

Мы уже отметили, что государство не предусмотрело для таких женщин каких-то других льгот, однако получить дополнительную поддержку все же реально, если оформить статус многодетной семьи.

Льготы для многодетных семей в Украине в 2025 году — детали

Отметим, что получить звание "Мать-героиня" могут украинки, которые родили пятерых и более детей и занимались их воспитанием до 6-летнего возраста. Зато многодетной семьей в Украине считается та, в которой воспитываются трое и более детей. Именно такие семьи пользуются различными льготами.

Следовательно, украинка, которая имеет статус "Мать-героиня", может попробовать зарегистрировать свою семью, как многодетную. После этого государство будет предоставлять им значительно более широкую поддержку. Например:

в пункте 8 статьи 1 Закона Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" говорится о том, что матерям, которые родили 5 и более детей и воспитали их до 6-летнего возраста, начисляют пенсию за особые заслуги. Эти выплаты считаются надбавкой к пенсии по возрасту в размере от 35 до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

в статье 11 Закона Украины "О жилищном фонде социального назначения" указано, что семьи, состоящие из 5 и более детей, могут вне очереди получить квартиру или усадебный (одноквартирный) жилой дом из фонда социального назначения. Еще такие семьи наделены правом получить жилое помещение;

часть 2 статьи 26 Закона Украины "О внешкольном образовании" предусматривает, что дети из многодетных семей могут бесплатно посещать внешкольные заведения. Однако есть нюанс: эту норму можно реализовать только при условии, что местный (или государственный) бюджет компенсируют необходимые расходы.

Также украинки, которые родили пятерых или более детей и занимались их воспитанием до наступления 6 лет, могут обращаться за досрочным назначением пенсионных выплат по достижении 50 лет, если имеют страховой стаж не менее 15 лет.

Как получить статус "Мать-героиня"

Этот вопрос изучают представители органов местного самоуправления после того, как женщина, претендующая на такое звание, подает соответствующее заявление. Для этого гражданке следует предоставить следующие документы:

копию украинского паспорта;

копии свидетельства о рождении детей;

копии документов об образовании детей;

характеристики детей из учебного заведения, если ребенок учится, или с места работы, если работает (по каждому ребенку отдельно);

выданный органом внутренних дел документ о наличии или отсутствии информации о детях, состоящих на учете правонарушителей, не достигших 18 лет, в том числе освобожденных из специальных воспитательных учреждений;

справку о наличии или отсутствии судимости у лица, представляемого к награждению, и у каждого из детей, которым исполнилось 14 лет.

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