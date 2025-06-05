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Українкам пропонують нові можливості в роботі — деталі

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Дата публікації: 5 червня 2025 14:30
Робота для жінок в Україні — що пропонує держава у 2025 році
Жінка працює на підприємстві. Фото: Freepik

У 2025 році держава пропонує українським жінкам допомогу з роботою. Йдеться про надання можливості опанувати технічну та робітничу професію, а також отримати кошти на навчання у сумі близько 30 тис. грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Кабінету міністрів.

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Допомога українським жінкам з роботою

Як зазначається, держава гарантує оплату професійного навчання жінок у сферах, які традиційно вважаються "чоловічими", та подальше працевлаштування. Така пропозиція актуальна для тих, хто втратив роботу під час повномасштабної війни, а для навчання новій професії не вистачає фінансових ресурсів.

Завдяки урядовому проєкту з розширення можливостей для жінок на ринку праці українки зможуть:

  • пройти безоплатне навчання у ліцензованих закладах;
  • отримати технічну та  робітничу професію з гарантованим місцем роботи.

Кошти у сумі 30,28 тис. грн на оплату професійного навчання жінок надаватиме Державна служба зайнятості.

робота 2025
Умови програми. Джерело: Кабмін

Які професії доступні та як подати заявку  

Можна буде обрати з 30 професій найбільш вдалу. Зокрема, йдеться про таку роботу:

  • водієм міського громадського транспорту;
  • оператором верстатів з програмним керуванням;
  • машиністом екскаватора;
  • фрезерувальником.

Тим, хто бажає пройти професійне навчання до десяти місяців, необхідно подати заявку або особисто у відділені, або на сайті Центру зайнятості.

робота 2025
Інструкція. Джерело: Кабмін

Раніше ми повідомляли, що в Україні в рамках реформи змінили правила оплати праці для держслужбовців. Вона буде залежати від класифікації посад.  

Також розповідали, що з червня 2025 року в Україні змінили підхід в оплаті праці митників. Їхні оклади будуть залежати від рівня професійних знань та компетенцій

робота Держслужба зайнятості жінки професії вакансії
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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