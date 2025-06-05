Работа для женщин в Украине — что предлагает государство в 2025 году

Украинкам предлагают новые возможности в работе — детали
В 2025 году государство предлагает украинским женщинам помощь с работой. Речь идет о предоставлении возможности овладеть технической и рабочей профессией, а также получить средства на обучение в сумме около 30 тыс. грн.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Кабинета министров.
Помощь украинским женщинам с работой
Как отмечается, государство гарантирует оплату профессионального обучения женщин в сферах, которые традиционно считаются "мужскими", и дальнейшее трудоустройство. Такое предложение актуально для тех, кто потерял работу во время полномасштабной войны, а для обучения новой профессии не хватает финансовых ресурсов.
Благодаря правительственному проекту по расширению возможностей для женщин на рынке труда украинки смогут:
- пройти бесплатное обучение в лицензированных учреждениях;
- получить техническую или рабочую профессию с гарантированным местом работы.
Средства в сумме 30,28 тыс. грн на оплату профессионального обучения женщин будет предоставлять Государственная служба занятости.
Какие профессии доступны и как подать заявку
Можно будет выбрать из 30 профессий наиболее удачную. В частности, речь идет о такой работе:
- водителем городского общественного транспорта;
- оператором станков с программным управлением;
- машинистом экскаватора;
- фрезеровщиком.
Тем, кто желает пройти профессиональное обучение до десяти месяцев, необходимо подать заявку или лично в отделении, или на сайте Центра занятости.
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