Работа для женщин в Украине — что предлагает государство в 2025 году

Женщина работает на предприятии. Фото: Freepik

В 2025 году государство предлагает украинским женщинам помощь с работой. Речь идет о предоставлении возможности овладеть технической и рабочей профессией, а также получить средства на обучение в сумме около 30 тыс. грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Кабинета министров.

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Помощь украинским женщинам с работой

Как отмечается, государство гарантирует оплату профессионального обучения женщин в сферах, которые традиционно считаются "мужскими", и дальнейшее трудоустройство. Такое предложение актуально для тех, кто потерял работу во время полномасштабной войны, а для обучения новой профессии не хватает финансовых ресурсов.

Благодаря правительственному проекту по расширению возможностей для женщин на рынке труда украинки смогут:

пройти бесплатное обучение в лицензированных учреждениях;

получить техническую или рабочую профессию с гарантированным местом работы.

Средства в сумме 30,28 тыс. грн на оплату профессионального обучения женщин будет предоставлять Государственная служба занятости.

Условия программы. Источник: Кабмин

Какие профессии доступны и как подать заявку

Можно будет выбрать из 30 профессий наиболее удачную. В частности, речь идет о такой работе:

водителем городского общественного транспорта;

оператором станков с программным управлением;

машинистом экскаватора;

фрезеровщиком.

Тем, кто желает пройти профессиональное обучение до десяти месяцев, необходимо подать заявку или лично в отделении, или на сайте Центра занятости.

Инструкция. Источник: Кабмин

Ранее мы сообщали, что в Украине в рамках реформы изменили правила оплаты труда для госслужащих. Она будет зависеть от классификации должностей.

Также рассказывали, что с июня 2025 года в Украине изменили подход в оплате труда таможенников. Их оклады будут зависеть от уровня профессиональных знаний и компетенций.