Зарплати у митних органах — які очікуються зміни з 1 червня

Працівниця митного контролю. Фото: facebook.com/ODcustomsUA

В Україні зміниться система оплати праці у митних органах з червня 2025 року. Зокрема, реформа передбачатиме, що посадові оклади залежатимуть від рівня професійних знань і митних компетенцій.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Міністерства фінансів.

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Реформа оплати праці у митних органах

Зміни, передбачені урядовою постановою "Деякі питання оплати праці посадових осіб та працівників митних органів", мають запрацювати з червня поточного року. Відповідно до них, на керівників покладений обов'язок:

класифікації посад за затвердженим алгоритмом;

запровадження нової системи оплати праці.

Зарплати митників надалі будуть складатися із посадових окладів, надбавок та премій. Проте верхня межа загального обсягу основних надбавок (за особливо важливу роботу, за персональну кваліфікацію, за виконання особистих показників ефективності) має становити не більше 90% окладу, а граничний розмір премій — не більше 30% фонду окладу за рік.



Передбачається, що митні компетенції будуть об’єднані в групи за функціональним напрямом у вигляді:

адміністративного керівництва;

митного контролю та митних формальностей;

митного аудиту;

митних платежів;

протидії митним правопорушенням;

ІТ-відділу;

правового забезпечення.

При цьому розміри окладів за посадами груп митних компетенцій з посиленими вимогами до знань і навичок будуть вищі, аніж розміри окладів за рівнозначними посадами у групах митних компетенцій, де невисокі вимоги до знань і навичок.

Таким чином, оклади будуть залежати від обсягу вимог до посад, а не факту відношення до певного структурного підрозділу.

Вищі посадові оклади передбачаються для інспекторів у профільних для Державної митної служби групах митних компетенцій:

представників митного контролю та оформлення;

аудиторів;

працівників, що запобігають митним правопорушенням.

Нижчі посадові оклади будуть у групах митних компетенцій організаційного та господарського забезпечення:

правового;

фінансового;

кадрового;

матеріально-технічного забезпечення.

Розміри окладів митників у 2025 році

У відомстві навели для прикладу, які передбачені у 2025 році посадові оклади:

у голови Державної митної служби — 90,2 тис. грн;

у керівника митниці — 54,1 тис. грн.

У митницях оклади за посадами наступні:

у головного держінспектора організаційного та господарського забезпечення — 25,3 тис. грн;

у головного держінспектора митного контролю та митного оформлення — 29,8 тис. грн.

В апараті Державної митної служби — 29,4 тис. грн та 36,8 тис. грн відповідно.

У Держмитслужбі оклад головного держінспектора високого фахового рівня в підрозділі управління персоналом становитиме 34,9 тис. грн. Середній та базовий рівні в підрозділі здійснення митного контролю та оформлення, що є профільним для відомства, будуть нижчі й становитимуть 33,7 тис. грн та 30,5 тис. грн відповідно, а найбільший не перевищуватиме 36,8 тис. грн.

Раніше ми розповідали, що з травня поточного року діє нова система оплати праці у Державній службі зайнятості. Зміни передбачають підвищення посадових окладів та обмеження преміювання.

Також повідомляли, що в уряді запланували скоротити штат співробітників районних держадміністрацій. Зміни запрацюють з 1 липня цього року.