Робота в Україні — кого планують скоротити у 2025 році

Жінка працює за комп'ютером. Фото: Freepik

Український уряд має намір скоротити граничну кількість працівників районних державних адміністрацій (РДА). Відповідні зміни почнуть реалізовувати з 1 липня 2025 року.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства соціальної політики.

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Як планують скоротити штат в РДА

Згідно з проєктом, який оприлюднили в Мінсоцполітики, штати в районних державних адміністраціях мають бути підкориговані з 1 липня поточного року. Скоротити працівників в РДА пропонується у низці областей. Загалом звільнять 1075 осіб.

Йдеться про працівників структурних підрозділів з питань соцзахисту населення районних державних адміністрацій, які виконують функції в цій сфері.

Навіщо планують скоротити працівників

Як пояснюють у відомстві, причиною скорочення працівників в райдержадміністраціях є те, що з цієї дати Пенсійний фонд України (ПФУ) буде наділений новими повноваженнями. А саме:

почне призначати та виплачувати держдопомогу особам без права на пенсію;

допомогу особам з інвалідністю та для догляду;

допомогу дітям, які мають інвалідність.

Додаткові кадри для Пенсійного фонду мають намір залучити саме з РДА, які виконували ці функції раніше. Таким чином, штат фонду зміниться:

за рахунок додаткових посад в ПФУ;

за рахунок додаткових посад в терорганах фонду.

"Виконання Пенсійним фондом України зазначених завдань та функцій потребує відповідних додаткових ресурсів, зокрема людських. За розрахунками Пенсійного фонду України додаткова, потреба в штатних одиницях становить: в апараті Пенсійного фонду України — 24, в територіальних органах Пенсійного фонду України — 680", — повідомляють у Мінсоцполітики.

У відомстві зазначають, що реалізація акта дасть змогу забезпечити належні умови для організації та виконання ПФУ додаткових завдань та функцій, передбачених законодавством.

Скриншот документа. Джерело: Мінсоцполітики

Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів, додали у Мінсоцполітики.

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