ПриватБанк відмовляється повертати гроші клієнтці — яку умову вона порушила

Відділення ПриватБанку в одному з українських міст. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнтка державного "ПриватБанку" розповіла, що втратила 15 тис. грн після спроби зняти гроші з картки. Тепер для того, щоби повернути власні кошти, жінці доведеться звертатися до суду.

Свою історію українка розповіла на порталі "Мінфін", де громадяни лишають відгуки про роботу банків.

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Що сталося

За словами жінки, наприкінці лютого вона вирішила зняти 15 тис. грн з картки "ПриватБанку" в банкоматі "Ощадбанку". Банкомат показав, що операція відбулася, гроші з карти списались, але готівку жінка так і не отримала. Вона вирішила одразу ж дзвонити в техпідтримку "ПриватБанку".

"Вони дізнались всі дані та сказали, що заявка в обробці вони самі зателефонують в "Ощад", все перевірять та повернуть гроші впродовж 30 хвилин. Запевнили, що мені не потрібно робити ніяких додаткових дій", — написала вона.

Українка зауважує, що усе сталося у вихідний день, коли відділення не працювали, тож коли гроші їй так і не перерахували, вона не могла фізично звернутися в банк.

"Я знову зателефонувала, мені порадили чекати, оскільки перевірка операції може тривати кілька днів. Я маю просто чекати на дзвінок із банку", — розповідає жінка.

Заявка на повернення коштів залишалася не виконаною в інтернет-банкінгу й на шостий день, тож громадянка вирішила йти до банку. Представники "ПриватБанку", вислухавши її проблему відповіли, що нічим допомогти не можуть: оскільки минуло вже шість днів, заяви та скарги вони не прийматимуть.

"Тепер лише через суд, але працівниця сказала що затрати будуть такі великі що вона не радить туди звертатись. Вони вкрали мої гроші", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в українців також виникають проблеми з отриманням доларів у "ПриватБанку". Відомо, які купюри банк не хоче продавати клієнтам.

Також ми розповідали, чому "ПриватБанк" посилено перевіряє усі фінансові операції громадян. Ще у банку пояснили, чому можуть заблокувати невеликі платежі.