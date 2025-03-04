ПриватБанк блокує платежі на невеликі суми — що треба знати клієнтам

Платіжна картка у банкоматі. Фото: УНІАН

У державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли, чому можуть блокувати платежі, а іноді банківські карти, у разі здійснення операцій навіть з невеликими сумами коштів. Там пояснили, що порядок підтвердження операцій визначається спеціальним алгоритмом.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку у соцмережі Facebook.

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Проблеми з платежами у ПриватБанку

В одному з повідомлень громадянин звернувся до ПриватБанку із запитанням, чому відбуваються блокування платежів та вимагають додаткового підтвердження. При цьому йдеться про невеликі суми фінансових операцій.

"А коли ПриватБанк перестане блокувати платежі, тиждень неможливо працювати, кожен платіж потрібно підтверджувати, ідентифікувати, блокують картки за зняття готівки, причому суми 500-700 грн", — зазначається у зверненні клієнта.

Чому діє посилена перевірка операцій у банку

Представник ПриватБанку відреагував на повідомлення, що з'явилось на сторінці фінустанови. Він пояснив, що у банку діють певні правила з метою захисту коштів клієнтів.

Так, під час здійснення кожної фінансової операції банк проводить аналіз безлічі параметрів для забезпечення збереження коштів громадян.

Порядок підтвердження операцій діє за спеціальним алгоритмом, створеним на основі всього накопиченого досвіду проведення операцій.

Таким чином, залежно від визначення ризиковості операції, безпеки сесії "Приват24", наявності захисних програм на пристрої:

підтвердження операції може бути відсутнім;

здійснюватися через смс-пароль;

в месенджері застосунку "Приват24";

через телефонний дзвінок на фінансовий номер клієнта.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк у FB

Раніше ми розповідали, що у ПриватБанку до кінця травня 2025 року діятимуть деякі пільгові тарифи. Йдеться про знижену оплату за здійснення міжнародних переказів на закордонні картки.

Також ми писали, що у ПриватБанку планують зробити платною одну з послуг. Йдеться про встановлення фіксованої ціни з доставки карток по країні та за кордоном.