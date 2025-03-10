ПриватБанк отказывается возвращать деньги клиентке — какое условие она нарушила

Отделение ПриватБанка в одном из украинских городов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиентка государственного "ПриватБанка" рассказала, что потеряла 15 тыс. грн после попытки снять деньги с карты. Теперь для того, чтобы вернуть собственные средства, женщине придется обращаться в суд.

Свою историю украинка рассказала на портале "Минфин", где граждане оставляют отзывы о работе банков.

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Что произошло

По словам женщины, в конце февраля она решила снять 15 тыс. грн с карты "ПриватБанка" в банкомате "Ощадбанка". Банкомат показал, что операция состоялась, деньги с карты списались, но наличные она так и не получила. Женщина решила сразу же звонить в техподдержку "ПриватБанка".

"Они узнали все данные и сказали, что заявка в обработке, они сами позвонят в "Ощад", все проверят и вернут деньги в течение 30 минут. Заверили, что мне не нужно делать никаких дополнительных действий", — написала она.

Украинка отмечает, что все произошло в выходной день, когда отделения не работали, поэтому когда деньги ей так и не перечислили, она не могла физически обратиться в банк.

"Я снова позвонила, мне посоветовали ждать, поскольку проверка операции может длиться несколько дней. Я должна просто ждать звонка из банка", — рассказывает женщина.

Заявка на возврат средств оставалась не выполненной в интернет-банкинге и на шестой день, поэтому гражданка решила идти в банк. Представители "ПриватБанка", выслушав ее проблему ответили, что ничем помочь не могут: поскольку прошло уже шесть дней, заявления и жалобы они не будут принимать.

"Теперь только через суд, но работница сказала что затраты будут такие большие что она не советует туда обращаться. Они украли мои деньги", — говорится в сообщении.

Напомним, что у украинцев также возникают проблемы с получением долларов в "ПриватБанке". Известно, какие купюры банк не хочет продавать клиентам.

Также мы рассказывали, почему "ПриватБанк" усиленно проверяет все финансовые операции граждан. Еще в банке объяснили, почему могут заблокировать небольшие платежи.