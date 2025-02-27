ПриватБанк заблокував рахунки клієнтці, яка збирала гроші на лікування чоловіка

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтка державного "ПриватБанку" поскаржилась на блокування рахунків та розрив співпраці через звинувачення у "фінансуванні тероризму". Це сталося після того, як всі близькі жінки перерахували кошти на картку для лікування чоловіка, хворого на онкологію.

Такою історією поділилась громадянка на порталі "Мінфін", де можна лишати відгуки.

Читайте також:

Детальніше про розрив співпраці з ПриватБанком

За словами клієнтки, банк, не з'ясувавши деталі ситуації, повністю заблокував картки та застосунок "Приват 24". Йдеться про рахунки з власними коштами та грішми, отриманими як допомогу на лікування чоловіка.

"ПриватБанк, не розібравшись у ситуації, заблокував повністю всі мої карти, так само Приват 24. На карті з власними коштами залишалися гроші, зібрані на лікування онкології мого чоловіка, які на допомогу перераховували родичі та друзі", — йдеться у зверненні.

Жінка зазначила, що двічі приносила у відділення банку необхідні документи, однак представники не пояснили причини блокування. Заявили, що йдеться про статтю "фінансування тероризму та зброї масового знищення".

Чи вдалося клієнтці повернути гроші

Громадянка повідомила, що написала заяву про перерахунок коштів на картку іншої банківської установи. Відтоді минув місяць, а гроші досі не повернули.

При цьому зняли з рахунку кошти на погашення кредитних коштів без її відома. Жінка розповіла, що їй був необхідний кредит, за який щомісяця вчасно розраховувалась. Щодо розрахунку за взятий кредит — не мала заборгованостей.

"... на якій підставі зняли всю суму моїх власних коштів? За законом, ви маєте право зняти тільки щомісячний платіж..." — додала громадянка.

Вона повідомила, що, оскільки пояснень ніхто в банку не почув, попри надані документи, планує доводити у суді незаконне зняття особистих коштів за необґрунтоване та бездоказове звинувачення у статті.

Скриншот. Джерело:Мінфін

Як відомо, у подібних випадках банк надає клієнтам право перерахувати кошти із заблокованих карток на рахунки в інші фінустанови. Однак у разі наявності кредитів самовільно знімає гроші з коштів на рахунку для їх погашення.

Раніше ми розповідали, що клієнт ПриватБанку, з яким без пояснень також розірвали співпрацю, повідомив незвичну причину. За його словами, це сталося після того, як попросив не надокучати пропозиціями банку.

Ще ми писали, що банк може вводити обмеження на фінансові операції для власників великих депозитів. Стверджують, що діють в рамках правил фінустанови.