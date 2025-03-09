Купити долари у ПриватБанку — які правила встановив банк

Долари різних номіналів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українцям іноді буває дуже складно придбати іноземну валюту. Наприклад, у "ПриватБанку" нещодавно відмовили клієнту, який хотів купити в банку "нові" долари.

Про це громадянин написав на порталі "Мінфін" у розділі відгуків про банки.

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Зауважимо, що клієнт, схоже, має на увазі американські купюри, які друкувалися після 2009 року: на банкнотах помістили спеціальну захисну смугу, тож вважається, що гроші набагато важче підробити.

Як написав клієнт, у всіх відділеннях державного "ПриватБанку" в Одесі йому відмовилися продавати саме долари нового зразку.

"Співробітники добрі, привітні, професіонали. Але політика керівництва банку "продаємо тільки стару валюту", жахливо відштовхує", — йдеться у повідомленні.

Скриншот: Мінфін. Фото: в ПриватБанку обмежують продажі доларів

Ніхто з представників банку наразі не відреагував на опубліковану інформацію. Однак деякі користувачі на порталі підтвердили, що у "ПриватБанку" існують обмеження щодо продажу "нових" доларів. Люди, зокрема, інформують, що долари нового зразка придбати можна, але лише після попереднього замовлення.

"Вкрай рідко у відділеннях є купюри 2009 року випуску або раніше. Так щоби у вільному доступі для усіх", — йдеться в одному із повідомлень.

Скриншот: Мінфін. Фото: українці розповіли про обмеження щодо продажу валюти у ПриватБанку

Ще один користувач зауважив, що в інших українських банках немає таких обмежень.

"Схоже, це політика саме ПриватБанку", — зазначив громадянин.

Що ще мають знати українці

Продаж або купівля "нових" та "старих" доларів в Україні може суттєво відрізнятися. Обмінники полюбляють встановлювати подвійні курси для готівкової валюти чи додаткову комісію. Однак за такі дії їм загрожує покарання: НБУ виписує штрафи на великі суми за порушення вимог і навіть відбирає ліцензію на діяльність.

Раніше ми розповідали, що "ПриватБанк" планує брати гроші за доставку платіжних карток поштою. Зміни відбудуться на початку 2026 року.

Також нагадаємо, що пільгові тарифи на перекази через "ПриватБанк" будуть продовжені. Наприклад, вартість міжнародних переказів у "Приват24" з валютних карток банку на закордонні знизяться вдвічі.

