Операції у ПриватБанку — які проблеми мають українці з отриманням готівки

Деякі українські громадяни стикаються з проблемами під час здійснення операцій у банкоматі держфінустанови "ПриватБанк". Пристрій може дати збій, а процедура повернення для деяких категорій населення може виявитися складною.

Про це йдеться на порталі "Мінфін" у розділі "Відгуки".

Проблеми з отриманням коштів в банкоматах ПриватБанку

Про проблеми в роботі банкоматів ПриватБанку періодично розповідають клієнти різних фінустанов. Суть проблеми полягає у списанні необхідної суми з рахунку без подальшої видачі. Замість швидкої операції з отримання коштів в банкоматі клієнтам доводиться проходити процедуру повернення грошей, яка в деяких випадках може бути суттєво ускладненою під час війни.

Так, в одному з повідомлень громадянка описала проблему з невидачею коштів з карти Ощадбанку через банкомат ПриватБанку. Жінка повідомила, що пристрій не видав 10 тис. грн через невідому помилку. Повернення коштів стало фактично неможливим, адже йшлося про картку військового, який воює на фронті і не може прибути у відділення для написання заяви.

"Знімала кошти в банкоматі ПриватБанку... (10000,00 грн) банкомат довго, щось рахував, кошти не відав, на екрані з'явився текст, що сталося помилка і кошти списані з рахунку не будуть. Але! Кошти списані з рахунку Ощадбанку були миттєво... З голосового повідомлення я зрозуміла, що треба звертатись до свого банку, в якому обслуговуємося... Я дружина військового, який знаходиться в зоні бойових дій, і, якому належить ця картка Ощадбанку. Тепер моєму чоловіку треба фізично звернутись до свого банку та написати заяву на повернення коштів. Як це йому зробити?", — йдеться у повідомленні.

Скриншот звернення. Джерело: Мінфін

Що варто знати про зняття грошей у банкоматах

За інформацією банку, громадяни самі можуть знизити ризики втрати коштів у банкоматах, знаючи певні правила:

не варто знімати гроші у незнайомих банкоматах;

проводити операції надійніше у банкоматі фінустанови, що випустила картку;

краще знімати кошти у відділенні банку, аніж у банкоматі на вулиці;

не списувати великі суми за одну операцію.

У разі невидачі коштів у банкоматі необхідно написати заяву на їх повернення, додавши таку інформацію:

паспорт власника карти, з якої банкомат не видав кошти;

чек або квитанція з пристрою, який дав збій (за наявності);

дані щодо самого банкомата (його адреса та номер).

Інкасацію банкоматів здійснюють мінімум раз на тиждень. Проте, якщо гроші були не видані з карти іншого банку, то тривалість повернення може бути довшою — від 45 до 120 днів.

