Украинка потеряла 10 тыс. грн из-за операций в ПриватБанке

Дата публикации 14 ноября 2025 07:01
обновлено: 16:09
Операции в ПриватБанке — какие проблемы имеют украинцы с получением наличных
Карта в банкомате. Фото: УНИАН

Некоторые украинские граждане сталкиваются с проблемами при совершении операций в банкомате госфинучреждения "ПриватБанк". Устройство может дать сбой, а процедура возврата для некоторых категорий населения может оказаться сложной.

Об этом говорится на портале "Минфин" в разделе "Отзывы".

Проблемы с получением средств в банкоматах ПриватБанка

О проблемах в работе банкоматов ПриватБанка периодически рассказывают клиенты разных финучреждений. Суть проблемы заключается в списании необходимой суммы со счета без последующей выдачи. Вместо быстрой операции по получению средств в банкомате клиентам приходится проходить процедуру возврата денег, которая в некоторых случаях может быть существенно усложнена во время войны.

Так, в одном из сообщений гражданка описала проблему с невыдачей средств с карты Ощадбанка через банкомат ПриватБанка. Женщина сообщила, что устройство не выдало 10 тыс. грн из-за неизвестной ошибки. Возврат средств стал фактически невозможным, ведь речь шла о карте военного, который воюет на фронте и не может прибыть в отделение для написания заявления.

"Снимала средства в банкомате ПриватБанка ... (10000,00 грн) банкомат долго, что-то считал, средства не выдавал, на экране появился текст, что произошла ошибка и средства списаны со счета не будут. Но! Средства списаны со счета Ощадбанка были мгновенно... Из голосового сообщения я поняла, что надо обращаться в свой банк, в котором обслуживаемся ... Я жена военного, который находится в зоне боевых действий, и, которому принадлежит эта карта Ощадбанка. Теперь моему мужу надо физически обратиться в свой банк и написать заявление на возврат средств. Как это ему сделать?", — говорится в сообщении.

ПриватБанк
Скриншот обращения. Источник: Минфин

Что стоит знать о снятии денег в банкоматах

По информации банка, граждане сами могут снизить риски потери средств в банкоматах, зная определенные правила:

  • не стоит снимать деньги в незнакомых банкоматах;
  • проводить операции надежнее в банкомате финучреждения, выпустившего карту;
  • лучше снимать средства в отделении банка, чем в банкомате на улице;
  • не списывать большие суммы за одну операцию.

В случае невыдачи средств в банкомате необходимо написать заявление на их возврат, добавив следующую информацию:

  • паспорт владельца карты, с которой банкомат не выдал средства;
  • чек или квитанцию с устройства, которое дало сбой (при наличии);
  • данные о самом банкомате (его адрес и номер).

Инкассацию банкоматов осуществляют минимум раз в неделю. Однако, если деньги были не выданы с карты другого банка, то продолжительность возврата может быть длительнее — от 45 до 120 дней.

Ранее мы писали, что ПриватБанк может взимать дополнительную плату за некоторые счета. Речь идет о списании более 200 грн комиссии, если не придерживаться определенных рекомендаций.

Также мы сообщали, кому из клиентов ПриватБанка необходимо заменить платежные карты. В финучреждении дали советы, как это правильно сделать в текущем году.

